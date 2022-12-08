自游家创始人李一男：造车梦碎后体面离场，大乘汽车全背锅？

又一家造车新势力面临困境。

12 月 7 日，李一男创办的自游家宣布首款汽车短期内无法交付。在无法解决造车资质之下，虽然头顶“前华为太子”、“华为叛将”、“天才少年”等光环，李一男似乎也无力回天。

从华为出走之后，李一男先后尝试了职业经理人、投资人等角色，甚至还一度锒铛入狱。造车是他出狱后的首个创业项目，也被外界视为最后一个，但命运似乎又给这位已经 52 岁的“天才少年”开了一个玩笑。

与前两年的造车热潮相比，今年的新能源汽车行业正在回归市场竞争的理性，能者上，劣者汰，一切似乎也没什么奇怪。

破碎的造车梦

几天前还在辟谣倒闭传闻的自游家汽车，12 月 7 日正式宣布首款车型 NV 在短期内将无法交付，将对用户全额退款。

重出江湖的天才少年李一男，造车梦碎了。

而两个月前，他还带着自游家首款车型 NV 在发布会上亮相，并强调了自游家的生产资质来自大乘汽车。据悉，自游家 NV 目前有 24376 名用户已支付意向金，根据自游家的公告，这些用户会在 48 小时内收到全额退款，以及一台 NV 的车模和 200 元星巴克消费卡。

新浪科技在自游家 App 上看到，有些用户对自游家的困境表示惋惜，而也有些用户则更加关注车模和 200 元星巴克消费卡在哪里领取。

值得注意的是，这则公告的落款是大乘汽车，给出的理由也是由于自身原因，NV 在短期内将无法交付。

根据目前的迹象显示，自游家汽车无法交付，是大乘汽车的生产资质出了问题。

2018 年，也是李一男正式宣布下场造车的那年，时任众泰汽车董事长的吴建中把众泰金坛基地和抚州基地交给了儿子吴潇，吴潇凭此创立了大乘汽车。李一男选择与大乘汽车合作造车，位于江苏常州的众泰金坛基地（江苏金坛大乘汽车科技产业园），也成为了自游家唯一的造车工厂。

李一男的想法是，自游家团队以软件、智能、三电等前瞻技术领域赋能大乘汽车，共同提高整车和智能软件水平。自游家的产品则由大乘汽车工厂进行生产。

不过，李一男选错了合作伙伴。

由于之前众泰汽车濒临破产背负巨额债务，大乘汽车在 2019 年便传出停工停产的消息。根据工信部 2020 年发文，对于停产 24 个月以上的新能源车企，再次生产需要经过工信部的核查，不能保持准入条件或已经破产的企业，可能会被撤销资质。而大乘汽车显然没有完成主管部门的资质审批，无法重新获得资质。

日前有媒体报道，自游家汽车深陷倒闭裁员风波，有多位员工称已开始分批次办离职手续，公司计划全部清退。

今年 5 月，面对媒体提问造车这条路走不下去时会怎么办时，李一男给出的回复是：走不下去就走不下去。肯定会难过，你只能回家哭，你还能怎么样？自杀吗？我也不是第一次经历公司倒闭了。但至少我们要留下最后一笔钱，付遣散费，N+1，满足国家法律法规的要求。我大不了看钱不行了就不搞了，先把供应商的钱还了。

一语成谶，如今自游家汽车可能真正到了走不下去的境地。

命运多舛的天才少年

在宣布造车之前，李一男就一直科技圈的明星人物。

1970 年出生的他，15 岁就考进了华中理工大学少年班。研究生毕业后，他正式加盟华为。

由于自身的技术天赋，李一男深得华为创始人任正非的赏识。1996 年，刚刚 26 岁的李一男就被任命为华为常务副总裁，被外界视为任正非的接班人、华为的二号人物。

但 2000 年，李一男突然出走华为，创立了港湾网络。港湾网络的业务与华为如出一辙，其中不少研发人员也是李一男从华为带来的，成为了华为直接的竞争对手。

这激怒了任正非，华为甚至专门成立了“打港办”。最终，华为将港湾网络收购，招安了李一男。

重新回到华为后的李一男显然不甘心。离开华为后，他频繁跳槽，先是进入百度担任 CTO，后又加盟中国移动旗下的 12580 出任 CEO，最后以合伙人身份加盟金沙江创投。

横跨职业经理人、投资人等多个角色后，李一男仍然有一个创业梦。2015 年，李一男宣告回归创业，创立了牛电科技，进军两轮电动车赛道。

但牛电科技的首款产品刚刚发布，李一男就因涉嫌内幕交易罪被深圳市公安局刑事拘留。检方指控称，李一男涉嫌内幕交易发生于其在金沙江创投任职期间。李一男在 2014 年 4 月，通过妹夫和母亲的股票交易账户，满仓武汉华中数控股份有限公司，成交额达 1148 万余元，实际获利 508 万。他还让妹妹同期购买华中数控，成交金额 499 万余元，实际获利 236 万余元。

最终，李一男被判有期徒刑两年六个月，并处罚金 750 万元。而造车，也是他出狱后的首个创业项目。

大洗牌的造车新势力

据媒体报道，有自游家员工透露，李一男并没有彻底放弃造车的尝试，在大乘汽车生产资质出现问题的情况下，李一男正在和山东国金汽车商谈代工一事。

资料显示，山东国金汽车成立于 2016 年，具有新能源乘用车整车制造生产能力，获得工信部批准的新能源纯电动乘用车生产资质，是山东省首个获得国家《道路机动车辆及生产企业公告》独立资质的新能源乘用车企业。

不过重新更换代工厂，则意味着造车流程又要重新再来，在当前激烈的新能源汽车市场竞争格局之下，自游家翻身的机会越来越小。

前些年，蔚小理是炙手可热的造车新势力。但在新能源赛道争夺进入白热化状态之下，造车新势力的座次发生了明显的变化。以今年 11 月的交付量为例，小鹏汽车 11 月总交付 5811 台，同比下滑 62.78%。据统计，小鹏汽车已连续四个月销量不过万，甚至连续 11 月销量不及去年四成之多，创造了新低。由于 G9 车型定价战略有误差，销量形势并不乐观，明显掉队。

小鹏汽车掉队的同时，哪吒汽车、极氪、AITO 问界等品牌成为交付量黑马。

另外，另一家造车新势力威马汽车也面临着资金困境。今年 11 月，威马汽车在一封内部信中宣布，由于面临资金压力，管理层降薪 50％，其他员工发放 70％的基本工资，本年度不再发放奖金和年终奖，购车补贴也暂停发放。

与此前手机厂商、互联网企业纷纷宣布造车的热闹相比，今年新能源汽车行业迎来了明显的洗牌期。留给自游家这类新入场的造车新势力来说，机会可能真的不多了。

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