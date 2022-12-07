NIUTRON 汽车：自游家 NV 短期内无法交付，将在 48 小时内全额退款

IT之家 12 月 7 日消息，NIUTRON 汽车今日发布致 NV 用户的一封信称，自 10 月 NV 面世以来已收到 24376 名意向用户的支持，其为 NV 的交付也做好了准备。但由于公司自身原因，NV 在短期内将无法交付。

NIUTRON 汽车表示，公司产品可能短期内没有机会送至车主手中，但公司会如约为车主准备一台 NV 的车模，并补偿 200 元星巴克消费卡。“我们将在 48 小时内全额退款，为曾经信任、支持和陪伴过我们的每一位朋友做好服务。”同时，NIUTRON 汽车为给用户带来的不便致歉。

IT之家了解到，自游家 NV 于今年 10 月正式上市，定位为中大型 5 座 SUV，增程版售价 28.88 万元，标准续航版和长续航版售价分别为 27.88 万元和 31.88 万元。

根据此前信息，自游家 NV 增程版车型 CLTC 工况续航为 1257km，采用 1.5T 四缸五合一增程器；纯电车型长续航版 CLTC 工况续航 560km，标准续航版 CLTC 工况续航 440km。

以下为 NIUTRON 汽车《致 NV 用户的一封信》全文：

尊敬的用户，大家好！

自 10 月 NV 面世以来，我们收到了 24376 名意向用户的支持，感谢每一位意向用户对我们产品的认可，你们的信赖令我们备受鼓舞！我们满怀感恩，为 NV 的交付做好了准备。但由于我们自身的原因，NV 在短期内将无法交付，这意味着我们期待的美好旅程还没有开始，就即将结束。

为此，我们深感遗憾。无奈之余，更让我们倍感焦虑与歉疚的，是对于无法交付给您所带来的困扰。

深深的鞠躬，致以由衷的歉意，让所有人失望了。

我们的产品可能短期内没有机会送至各位的手中了，但我们会如约为您准备一台 NV 的车模，希望您看到它，还能想起共同对于自在驾驭美好生活的那份向往。未来可能也没有机会在我们的门店，像朋友一样面对面，请大家喝上一杯咖啡一起分享美好的人车生活了，在此特意为您准备了 200 元的星巴克消费卡，对曾经和我们一路相伴的您聊表微薄心意。

大家给予这款产品的认可，我们铭记在心。无论如何，我们都会尽好我们的责任，不负大家的信任。我们将在 48 小时内全额退款，为曾经信任、支持和陪伴过我们的每一位朋友做好服务。

再次感谢大家曾经给予的肯定。期待未来也许还有机会再聚！给大家带来的不便，再次致歉。

大乘汽车

2022 年 12 月 7 日