我国自主设计建造，亚洲最大海上石油生产平台恩平 15-1 投用

IT之家 12 月 8 日消息，中国海油近日发布消息，位于珠江口盆地的恩平 15-1 油田群投产，由我国自主设计建造的、亚洲最大的海上石油生产平台恩平 15-1 平台投用。

恩平 15-1 油田群位于我国珠江口盆地，距深圳西南约 200 公里，所在海域平均水深约 90 米，油田群包括 4 个新油田，计划投产，生产井 48 口，本次投产两个平台，恩平 15-1、恩平 10-2 平台。

图自中国海油

恩平 15-1 平台由中国海油自主设计、建造、安装及生产运营。平台总高度约 160 米，总重量超过 3 万吨，单层甲板面积相当于 10 个篮球场，安装设备及系统近 600 台套，相当于常规平台的 2 倍，可实现钻井、修井、无人化远程操控、二氧化碳回注封存、自主发电与电力组网、油气水综合处理等多项功能。

恩平 10-2 平台从项目伊始便按照无人化标准设计建造，具备远程遥控测井、压井和恢复生产的能力，可“一键置换”实现陆地对海上设施的远程监控和安全关停等操作。同时，由于减少了公用系统、生活楼、钻机等大型设备，降低工程投资约 2.8 亿元，减少维保工作量三成，每年可节省运维成本超千万元。

中国海油恩平油田生产经理张琳介绍，该装备将油田伴生的二氧化碳捕集处理后，再回注到海底地层中进行封存，实现二氧化碳的零排放，填补了我国海上二氧化碳封存技术的空白。累计可封存二氧化碳近 150 万吨，减排量相当于植树近 1400 万棵，或停开近 100 万辆轿车，对海上油田的绿色开发具有重要示范意义。项目实现设备 95% 以上自主研发，拓展了国产装备在海上平台的应用前景，为我国海洋油气资源增储上产提供技术支撑。