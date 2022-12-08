公安部：我国驾驶人总量超 5 亿位居世界第一，机动车保有量达 4.15 亿辆

IT之家 12 月 8 日消息，据公安部统计，截至 2022 年 11 月底，全国机动车驾驶人数量已经超过 5 亿人，其中汽车驾驶人达到 4.63 亿人；机动车保有量达 4.15 亿辆，其中汽车保有量达到 3.18 亿辆。

IT之家了解到，公安部交通管理局表示，新中国成立后至 2003 年，全国驾驶人数量达到 1 亿人，用了整整 54 年时间。2003 年至 2014 年，驾驶人从 1 亿人增长至 3 亿人，用了 11 年时间。2014 年以来驾驶人进入持续快速增长期，仅用 8 年时间，我国驾驶人数量突破 5 亿人，年均增加 2500 万人。

目前，我国驾驶人数量占成年人数量近 50%，平均每 2 个成年人中即有 1 人持有驾驶证。与此同时，汽车保有量同步迅猛增长，全国汽车保有量超过 3 亿辆，近年来年均增量超过 2000 万辆。目前，我国千人汽车保有量达到 225 辆，平均每百户家庭拥有汽车达到 60 辆。

汽车驾驶人结构方面，新驾驶人数量激增，3 年以内驾龄的驾驶人达 1.03 亿人，占比达 20.6%；25 岁以下低年龄驾驶人达 5448 万人，占比达 10.9%，大学生成为学车领证的重要群体。从驾驶证准驾车型看，持 C 类小型汽车驾驶证的驾驶人达 4.1 亿人，占 82.6%；持 A、B 类大中型客货车驾驶证的驾驶人达 4977 万人，占 9.9%。