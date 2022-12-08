【IT之家评测室】三星心系天下 W23 折叠屏手机体验：能长存 15 代是有原因的

在如今众多国产手机热热闹闹争相竞逐高端市场的时候，可能很多朋友会忘了，有一个超高端的手机系列，已经在中国市场长存达 14 年，那就是三星和中国电信联手推出的心系天下系列手机。就在今年 10 月，三星推出了这个系列的第 15 代产品，三星 W23 和 W23 Flip，两款都是折叠屏手机，一款为横向折叠，另一款为纵向折叠。这也是三星心系天下系列首次推出双旗舰折叠屏产品。

每一代心系天下 W 系列，都是主打奢华与尊贵气质的商务旗舰，今年的三星 W23 系列也是如此。而目前，IT之家已经拿到了横向折叠的三星 W23 手机，今天就让我们一起看一看，三星 W23 是不是你理想中的顶级商务旗舰吧。

一、外观设计

作为面向精英人士的超高端手机，三星心系天下 W 系列一直以来在产品设计和做工上都是十分考究的。今年的三星 W23 也不例外。这是一款内外翻折的折叠屏手机，机身采用润泽轻盈的陶瓷背板，采用多重现代工序打磨，整体看起来就像玉质一般光滑莹润。

同时，三星 W23 机身整体线条设计是比较流畅硬朗的，轮廓分明，有张力，外围边框则是装甲铝材质，边框表面为抛光工艺，弧度较平，更增添了几分硬朗的气质。

色彩上，三星 W23 的背板为黑色，看起来神秘沉稳，搭配金色的边框，这两种颜色的搭配也可以称得上是比较典型的“奢华”组合了。

而合上后的机身背面，有三枚竖向排列的摄像头模组，下方居中则是“心系天下”的印章式 Logo，传统国风的气质油然而生，毕竟是一款面向中国消费者打造的产品。

同时值得关注的事三星 W23 的铰链，铰链盖采用现代高端腕表 PCD 精密切割工艺，宝石状方格花纹雕琢的金属花纹与 Samsung logo 相映生辉，在光影流转中，营造出特有的内敛与高雅韵味。

手机的正面是一块 6.2 英寸的外屏，屏幕边框很窄，顶部为居中打孔的摄像头，同时屏幕玻璃内侧两个角接近直角，而外次两边弧度更大，在细节上呈现出更多的设计感，让整体视觉上更加舒适。

展开折叠屏手机，可以看到 7.6 英寸的内屏，动态壁纸从暗到亮、从聚合到展翅，陶瓷翅膀一步步呈现出变幻的动感飘逸之美。

内屏在右侧屏幕顶部居中有一枚屏下摄像头，同时屏幕四边有凸起于表面的包边，以对屏幕起到保护的作用。

此外，这款手机右侧边框为音量键以及指纹、电源二合一按键，左边则为 SIM 卡插槽，机身顶部为红外线发射器和扬声器开孔、底部则为麦克风、扬声器以及 USB Type-C 接口。

重量方面，三星 W23 机身净重为 280g，展开后厚度为 6.3mm，折叠起来厚度最高为 15.8mm，日常使用无论是展开还是折叠状态，都不会带来不适的手感。

二、性能与拍照体验

三星 W23 在性能上搭载第一代骁龙 8 + 处理器。第一代骁龙 8 + 采用台积电 4nm 工艺，其核心架构相比第一代骁龙 8 并没有做改变，都是超大核 Cortex-X2 + 大核 A710 + 小核 A510 的三丛集架构，但是其 CPU 核心最高主频提升到了 3.2GHz，因此 CPU 性能有 10% 的提升，同时 GPU 的频率也提升了 10%。同时骁龙 8 + 相比骁龙 8 而言，整体 SoC 的功耗则实现了 15% 的降幅。在整机侧，除了 CPU 和 GPU，高通在其他模块上也做了调整，使得整体 SoC 的能效更出色。

另外，三星 W23 还拥有 16GB 的 LPDDR5 内存以及 512GB 的存储，整体性能规格属于顶尖行列。

为了进一步了解三星 W23 的性能水平，IT之家首先为其做了跑分测试，首先是安兔兔跑分，三星 W23 能跑出 1024646 分的成绩，其中 CPU 为 237248 分，GPU 为 440233 分。然后是 GeekBench 5.4.4，三星 W23 单核 1331 分，多核 4012 分。最后是 AndroBench，三星 W23 的顺序读取为 1776.48 MB/s，顺序写入为 1850.25 MB/s，随机读取为 339.03 MB/s，随机写入为 401.8MB/s。

‎从跑分成绩来看，三星 W23 的性能处于骁龙 8 + 旗舰手机主流的水平，但看得出这款手机对于性能输出的策略还是偏保守的。

接下来是游戏测试，IT之家首先用《和平精英》来测试，游戏进行时小编选择的是 HDR 高清画质，其他画质选项设为最高，进行 30 分钟的测试时长。

游戏测试结束后，测得三星 W23 运行《和平精英》平均帧率为 59.9fps，可以说是全程满帧运行了，游戏体验过程中也没有掉帧的感觉，丝滑流畅。

再看机身温度，最高温度位于背面摄像头附近，为 35.2℃，在眼下寒冷的冬天只能感觉到微微温热。

接着IT之家使用《原神》来测试三星 W23，测试时游戏各项画质都设为“高”，具体如下：

然后进行大约 20 分钟的游戏，测试过程中从璃月港出发，一边逛地图一边打怪。

测试结束后可以看到游戏运行的平均帧率为 42.5fps，游玩过程中确实能感觉到在一些画面复杂的场景中出现掉帧，但整体还是可以玩的。

从 CPU 核心调度的情况也不难发现，游戏进行过程中主要还是四枚 A510 能效核心在发力，Cortex-X2 超大核只是间歇性冲高频率，然后快速回落，大核 A710 也并未尽全力释放新能。

当然，这样的性能释放策略有一个好处就是能控制整机的温度，游戏结束后测得机身最高温度只为约 39.0℃，游玩过程中并不觉得烫手。

可见三星 W23 整体性能调校策略还是以优先保证功耗和控制机身温度为主的，这也与其商务的定位相符。当然，由于第一代骁龙 8 + 的整体性能基础还是很高的，因此三星 W23 的性能应对日常使用依然绰绰有余。

说完性能我们再来看看三星 W23 的影像表现。这款手机搭载后置三摄模组，其中包括 5000 万像素的广角主摄（f / 1.8 光圈），1200 万像素的超广角镜头（f / 2.2 光圈）和 1000 万像素的 3 倍长焦镜头（f / 2.4 光圈）。

具体的拍照表现方面，我们首先看白天光线充足的时候，比如下面这一张，直出的样张属于画面艳丽，色彩偏饱和的风格，三星的拍照在影像色彩方面一直都是比较明媚养眼的，给人的第一感觉是很好看。三星 W23 也不例外。

放大照片后，建筑物墙上的红砖纹理还在，但车上贴的小字已经模糊了。整体细节解析力中规中矩。

当然，如果你需要解析力，也可以选择使用 5000 万高像素模式来拍摄。下面这组就是标准模式和高像素模式的对比，可以看到在高像素模式下，照片的整体色彩明显没有标准模式那么艳丽，影像风格更贴近真实。

放大照片后，5000 万高像素模式照片招牌上的小字明显比标准模式更清晰，辨认起来几乎不费力。

接下来这一张是高光比的场景，三星 W23 对地库室外高光的环境控制比较出色，没有局部过曝的情况，而地库内的墙壁虽然亮度要比现实所见高一些，但相比如今其他手机计算摄影下呈现的暗面还是要弱一些，画面整体的动态范围表现差强人意。

超广角方面，我们以下一场景为例，上图为广角主摄拍摄的照片，下图为超广角拍摄的照片，仅看成像风格，两者没有明显的差别，超广角带来的视角确实能拍下更多的景物，同时看画面边缘另一栋楼的窗户线条。并没有出现明显的畸变，画面整体的观感还是很有气势的。

切换到长焦镜头再拍一张，办公楼上的开放式阳台能够清晰地被捕捉到，墙上的红砖细节也非常丰富，整体成像风格上，也与主摄保持了一致。可见三星 W23 的三枚摄像头彼此配合形成的整体性很出色，至少在使用时不会出现体验、效果的割裂。

接下来是夜间的成像效果，使用三星 W23 的主摄在商场门前拍一张，直出照片无论在画面亮度还是色彩还原上都依然能带来非常舒适的观感。

画面纯净度上，照片左上角和右上角暗光区域能看到一些噪点，但不明显。

动态范围方面，三星 W23 的表现也能够让人满意，只是在局部的高光压制上不像一些国产手机那么过分夸张，整体观感上会更自然一些。

最后我们看一下自拍，主要是内屏屏下摄像头的自拍效果。这里需要插一句，三星 W23 折叠屏手机内屏搭载的屏下摄像头，在日常使用时，如果稍微仔细看屏幕，是能够看到这里有一块摄像头区域的。而且显示效果也确实要比周围正常屏幕的显示要模糊一些。当然，这都是建立在仔细看屏幕上的，如果你不去特别注意这枚屏下摄像头区域，那么这仿佛就是一块完整的全面屏。

IT之家也对比了用外屏自拍和用内屏自拍的效果，如下面这组照片所示，外屏打孔摄像头自拍时，在清晰度确实要比屏下摄像头自拍效果要高一些，细节更丰富一些，不过屏下摄像头的自拍在面部美颜算法上似乎做了特别优化，在最终呈现效果上，一定程度消解了屏下摄像头对成像画质的影响。

三星 W23 手机更多拍照样张：

三、日常使用体验

作为一款面向商务精英人士的高端折叠屏手机，实际上手的使用体验和仪式感，一定是非常重要的，这也是三星 W23 的灵魂所在。

比如当你把这款折叠屏手机展开时，陶瓷翅膀图案的动态壁纸会从暗到亮、缓缓地展开，灵动而飘逸，金色与淡蓝色的翅膀呈现出很高级的质感，这种优雅的感觉只有上手了才能体会到。

打开后可以看到，三星 W23 折叠屏手机的折痕虽然有，但并不明显，日常使用视觉上不会受到影响。

而每次当你将折叠屏合上时，手机的外屏又会先播放一段“心系天下”的专属动画，然后才熄灭，这种仪式感也是别的手机给不了的。

当然，如果你希望合上屏幕，可以在外屏继续使用应用程序，也可以在设置中进行设置，这样合上内屏后，外屏就不会播放“心系天下”的动画，而是直接跳转到正在使用的 App 上。

得益于折叠屏的折叠属性，三星 W23 还能够为商务人士在办公场景中带来便利，比如在线上会议的时候，由于三星 W23 支持半折叠的立式交互模式，你可以将手机平放，这样会议软件就能实现自适应分屏，屏幕区域可分为上下两个部分，上方进行视频会议，下方则可进行一些快捷的操控。

以国内的《腾讯会议》软件为例，你可以在下方调整屏幕亮度，唤出触控板、快速截屏等等，一边进行操作，一边又不影响观看会议 PPT，非常方便。

还有在拍照时，你也可以使用三星 W23 的半折叠悬停状态，这时候手机上半部分屏幕会显示取景界面，下半部分则继承了快门、拍照模式、画幅比例等功能控制按键，每拍摄一张照片，还能在下半部分的屏幕中即时预览。

这个功能非常适合拍摄专业模式的照片，因为专业模式下经常需要延长快门时间，半折叠悬停状态下，只需要将手机放置在合适的拍摄点，连三脚架都不需要了。而且调节各种参数也非常方便。

商务人士经常会有看股票期货等 K 线图的需求，过去在 18:9 的屏幕中，看起来非常费力，字小，K 线图显示也不完整。而使用三星 W23 的内屏，就可以更加完整、舒适地查看各种证券股票的 K 线图，大大提高信息获取的效率。

另外对于商务精英人士来说，还有一个值得一用的功能，就是三星 Dex。利用这个功能，你可以在自己的 PC 上打开手机系统的“桌面模式”，然后以 PC 的键鼠交互方式来操作手机，这样就可以大大提升在手机上完成编辑文档等工作任务的效率。

而且三星 W23 通过 Samsung Dex 连接 PC 后，也可以在 PC 端直接接收手机收到的通知、用浏览器浏览网页等等，甚至打开手机上的应用，对于商务人士来说是一个能够大大提高生产力的功能。

总之，作为面向商务精英人士的高端折叠屏手机，三星 W23 在具体的使用体验、提高商务人士工作生活效率方面也做了对应的深度优化，特别是针对折叠屏设计的一些独特的交互功能，让人看到这不仅仅是一款可以折叠的手机而已。

结语

作为能在中国超高端手机市场屹立 14 年的产品，三星心系天下 W 系列自然有其不可替代的产品特性和魅力，而最新的三星 W23 折叠屏手机，就是这种特性和魅力的又一次展现 —— 能够吸引高端商务人群的长期青睐，它凭借的是从产品设计透露出来的尊贵且深邃的气质，以及和精致细腻的工艺品质。

并且，心系天下 W 系列对于商务办公人群的需求也有足够的了解，能够针对他们的习惯和需求在产品功能体验上做专门的优化和适配，从而带来舒适而高效的使用体验。在这些特质作为前提下，一如既往高端的配置和性能规格仿佛是最不重要的了。

总体来说，在眼下，如果你想入手一款超高端、气质尊贵的商务旗舰，那么三星 W23 系列相信会是你不得不考虑的选择。