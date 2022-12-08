为期 28 天，福州开展免费乘坐地铁公交活动

IT之家 12 月 8 日消息，据福州市道路运输事业发展中心公众号，为进一步带动消费，福州市交通运输部门继“新福卡”政策后再推出惠民举措，2022 年 12 月 10 日起至 2023 年 2 月 28 日期间所有法定节假日和休息日（共计 28 天）开展免费乘坐地铁和公交车活动。

图自福州运管

活动期间，市民可免费乘坐地铁和市本级公交。搭乘地铁时，市民通过安检后直接进站乘车，无需刷卡、扫码或购票支付。乘坐公交时，直接上车，无需刷卡、扫码或投币支付。

可免费乘坐的线路有：

福州地铁全线网，包含 1 号线、2 号线、5 号线、6 号线。

市本级公交企业（由福州市公共交通集团有限责任公司、福州康驰新巴士有限责任公司和福州闽运公共交通有限责任公司）所属的一元一票制和两元一票制线路。3 元及以上的 23 条公交线路不参与优惠活动，具体明细如下：33 路、36 路、38 路、201 路、208 路、185 快线、189 快线、40 路快线、高峰快线 3、186 快线、通勤快线 13、 331 路、355 快线、通勤快线 5、通勤快线 15、贵安旅游专线 2、3、6、7、8、鼓岭区间专线 1、2、3。

IT之家了解到，对仍处于有效期范围内的地铁公交联票，按照实际免费天数，将通过延长用户地铁公交联票有效期的方式进行补偿。