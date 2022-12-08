首批支持无线 AI 技术国际标准研究的数据集上线，面向公众开放下载使用

IT之家 12 月 8 日消息，据 5G 推进组消息，为推动无线 AI 的技术研究、产业发展和商用化推广，中国信息通信研究院联合 vivo、OPPO、中信科移动、三星、中兴等企业在移动通信开放数据平台（www.mobileai-dataset.cn）发布首批支持无线 AI 技术国际标准研究的数据集，面向公众开放下载使用。

▲ 移动通信开放数据平台官网

据介绍，发布数据集涵盖 3GPP 5G-Advanced R18 版本正在广泛讨论的基于 AI 的空口设计课题所涉及的主要用例，包括基于 AI 的信道信息（CSI）反馈技术，基于 AI 的高频波束管理技术，以及基于 AI 的定位技术。此外，第三届无线 AI 大赛的数据集也同步完成上线。

此次上线数据集基于 3GPP 规范定义的信道模型和场景参数构建。针对空口 AI 技术的诸多应用案例，提供多种场景的数据集，便于使用者进行 AI 模型的泛化能力验证与交叉比对。每套数据集都提供了详细的参数格式说明，部分数据集提供了参考模型代码，方便数据使用者快速上手。

IT之家了解到，高质量数据集是推动无线 AI 技术发展的关键要素之一。在此次数据集上线后，移动通信数据开放平台已经支持 3GPP R18 基于 AI 空口设计的基础数据集，三届无线 AI 大赛数据集，以及部分实测数据集。