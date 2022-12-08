30 周年纪念款 ThinkPad X1 Carbon 国行开售：18999 元，限量 300 台

IT之家 12 月 8 日消息，据 ThinkPad 官网消息，30 周年纪念款 ThinkPad X1 Carbon 国行现已开售，售价 18999 元，限量 300 台。

据介绍，ThinkPad X1 Carbon 30 周年纪年版专属购买码已于 2022 年 12 月 8 日 0 点 开始推送。根据官方之前的预热信息，用户可在官网参与留言活动获得购买资格，此外，25 周年纪念机型的用户可凭借 SN 码获得 30 周年款纪念机的首批购买资格。

IT之家了解到，30 周年纪念版 ThinkPad X1 Carbon30 搭载了包括第十二代智能英特尔酷睿 i7 1260p 处理器、32GB 5200MHz 高速内存、1TB PCle4.0 NVMe 固态硬盘，以及 14 英寸 4K 500 尼特亮度屏幕；配备了具有红外人脸设识别功能的 FHD+RGB 摄像头等等配置。

其他方面，30 周年纪念机的包装盒不仅仅是感官上的美观，还融入了环保理念，由 100% 可快速再生和可堆肥的竹与甘蔗纤维制成。ThinkPad X1 Carbon 30 周年纪念版采用碳纤维编织顶盖，它的徽标处采用了红、绿、蓝三原色的经典怀旧设计。同时，30 周年纪念版还搭载了限量版 RGB 三色 TrackPoint 替换帽，右侧铰链位置还铭刻了纪念机专属编号。