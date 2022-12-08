挚文集团（原陌陌）第三季度营收 32.3 亿元，同比下滑 14%

IT之家 12 月 8 日消息，挚文集团（原陌陌）发布 2022 年第三季度财报，财报显示，挚文集团第三季度营收 32.33 亿元，同比下滑 14%；归属于挚文集团的净利润为 4.508 亿元，去年同期为 4.032 亿元；不按美国通用会计准则计量，归属于挚文集团的净利润为 5.358 亿元，上年同期为 5.716 亿元。

挚文集团营收主要来自直播、增值服务、移动营销、移动游戏四块。第三季度，挚文集团直播服务营收 16.58 亿元，增值服务营收 15.38 亿元，移动营销营收为 2820 万元，移动游戏营收为 770 万元。

IT之家了解到，运营数据方面，2022 年 9 月，陌陌主 App 月度活跃用户数为 1.088 亿，去年同期为 1.155 亿；探探月度活跃用户数为 2090 万。2022 年第三季度，陌陌付费用户数为 840 万，去年同期为 930 万；探探付费用户数为 200 万，去年同期为 290 万。

截至 2022 年 9 月 30 日，挚文集团持有的现金、现金等价物、短期存款、长期存款和限定性现金为 130.213 亿元。2022 年第三季度经营活动带来的净现金为 4.445 亿元。