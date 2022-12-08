恒驰汽车高景深回应“停工、停产传闻”：恒驰 5 交付工作按计划推进

IT之家 12 月 8 日消息，据每日经济新闻报道，恒驰汽车执行总裁高景深表示，公司并不存在如个别媒体所渲染的所谓“受到外部因素影响停工”的情况。据高景深透露，目前，恒大天津工厂还有 1100 多名生产技术人员在生产，确保恒驰 5 陆续交付到车主手中。

12 月 1 日，一张疑似恒大汽车内部“停工留职通知书”截图流出。该截图显示，恒大恒驰新能源汽车科技（广东）在 11 月 30 日发布通知称：鉴于新冠疫情的影响及集团、公司出现严重经营困难，部分项目已停工待产，亟待经营管理优化调整，因为您所在的岗位一定时期内暂无工作，故办理停工留职。

据经济观察网报道，对此，接近恒驰汽车的人士称，本次优化淘汰整体比例为 10%，部分业务条线或高于此数，另有 25% 员工停薪留职 1 至 3 个月。恒驰汽车目前确实在进行内部优化调整，但规模上与网传消息有出入。“此前恒驰汽车人员架构是按同步研发 9 款车型配置的，但由于当下疫情及市场原因，公司进行战略调整，降本增效。”上述恒驰人士表示，未来将集中资源确保恒驰 5 的生产交付，以及恒驰 6、7 的研发量产。

IT之家了解到，恒驰汽车是恒大集团旗下的新能源造车项目，造车近三年后，今年 7 月其首款产品恒驰 5 开启预售。恒驰汽车表示，该车预售 15 天订单就超过 3.7 万辆。10 月 29 日，恒驰汽车向用户交付了首批 100 辆恒驰 5。