刘慈欣新版《三体》系列科幻小说今日开售，双 12 套装价 124.8 元

IT之家 12 月 8 日消息，《科幻世界》杂志今日正式发售了新版《三体》系列科幻小说，目前该书已在电商平台上架，京东自营三本套装双 12 售价 124.8 元，比官方店套装价 150.4 元更便宜。

据介绍，新版《三体》系列科幻小说进行了多项升级，内部升级包括：

刘慈欣为新版本撰写新自序（仅《三体》）

重新校对文本内容，编校误差控制在三万分之一以下

梳理文本 Bug，重新整理和增补内文注释

邀请日版《三体》译者大森望、俄版《三体》出版商德米特里・兹洛特尼茨基撰写后记

外部升级包括：

邀请北斗北工作室根据文本内容，重新绘制影视级封面插画

锁线装帧更易翻阅，封面封底烫银工艺

纸张升级，触感更细腻平滑

IT之家了解到，《三体》是中国作家刘慈欣创作的一部长篇科幻小说系列，原名《地球往事三部曲》。该系列包括《三体》、《三体 II：黑暗森林》和《三体 III：死神永生》三部。

2006 年 5 月至 12 月，刘慈欣在《科幻世界》杂志上连载了长篇科幻小说《三体》，并于 2008 年由重庆出版社出版单行本。2008 年 5 月，出版了该系列的第二部《黑暗森林》，2010 年 11 月，出版了第三部《死神永生》。

▲ 《科幻世界》杂志连载《三体》的封面

《三体》获得了 2006 年度中国科幻银河奖（第十九届）特别奖。《三体》的英文版由刘宇昆执笔翻译，该英文版获得了美国科幻奇幻作家协会 2014 年度“星云奖”提名，并荣获 2015 年“雨果奖”最佳长篇小说奖。《三体 III：死神永生》获得 2013 年度第 9 届全国优秀儿童文学奖科幻文学奖，2017 年轨迹奖最佳长篇科幻小说奖。

▲ 2008 年《三体》重庆出版社出版单行本，定价 23 元

▲ 2016 年《三体》（典藏版）重庆出版社，定价 26 元，合集 116 元