荣耀平板 V8 Pro 通过 3C 认证，支持 35W 充电

IT之家 12 月 8 日消息，荣耀此前宣布将于 12 月发布荣耀平板 V8 Pro 12.1 英寸版，近日该平板电脑通过了 3C 认证，型号为 ROD-W09，配备 35W 充电器。

从官方此前公布的海报可以看到，荣耀平板 V8 Pro 12.1 拥有青色、橙色后盖，采用大尺寸的全面屏，配备键盘和手写笔，运行 MagicOS 7.0，口号为“平板生产力效率革命”。

▲ 荣耀平板 V8 Pro 12.1

IT之家了解到，荣耀平板 V7 Pro 于去年 8 月上市，起售价 2599 元。屏幕尺寸为 11 英寸，采用 IPS 液晶屏，分辨率 2560×1600，刷新率 120Hz。该机搭载联发科迅鲲 1300T 芯片，其采用台积电 6nm 工艺制造，具有 4×A78 大核 + 4×A55 小核。这款平板配备 LPDDR4x 内存，提供 6GB+128GB、8GB+128GB、8GB+256GB 三种存储规格可选，并支持 MicroSD 扩展卡。

▲ 荣耀平板 V7 Pro

荣耀平板 V8 Pro 在屏幕上进行了加大，整体设计看起来没有太大改动，我们可以期待一下处理器性能的提升，有爆料称改用联发科天玑 8100，放弃了迅鲲。