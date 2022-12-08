TCL NXTPAPER 12 Pro 平板电脑发布：搭载联发科迅鲲 800T，奇特双 8MP 前摄

IT之家 12 月 8 日消息，TCL NXTPAPER 12 Pro 安卓平板电脑近日在海外发布，配备 12.2 英寸 2160 x 1440 分辨率 IPS LCD 显示屏，搭载联发科迅鲲 800T 处理器，8GB 内存和 256GB 存储空间。

联发科迅鲲 800T 处理器是一款 6nm 八核芯片，CPU 为两个 2.4 GHz 的 Cortex-A76 CPU 内核、六个 Cortex-A55 内核，还搭载 Mali-G57 MC2 GPU。

IT之家了解到，该机拥有 8000mAh 电池，配有 18W 充电器。影像方面，该机后置 13MP 摄像头，前置配备特殊的双 8MP 摄像头。

此外，该机支持 microSD 卡扩展存储（支持最高 512GB）、WiFi 5、蓝牙 5.1、USB Type-C 接口、四扬声器和双麦克风，尺寸为 279 x 192 x 6.9 毫米，重 599 克，运行 Android 12，底部配有触点，可能支持外接键盘。

该机在俄罗斯的售价为 35000 卢布（当前约 3885 元人民币），预计会在 CES 2023 上公布更多市场的价格。