印度 Jio Phone 5G 现身跑分网站：搭载骁龙 480 + 芯片，4GB 内存

IT之家 12 月 8 日消息，Reliance Jio 正在开发新的低价版 5G 智能手机，此前该公司推出了 Jio Phone Next 手机，采用 4G 芯片，针对购买首款智能手机的新用户打造体验。现在，Reliance Jio True 5G 正面向印度的消费者推出，该公司也将推出 Jio Phone 5G 实惠手机。

Jio Phone 5G 已经现身 Geekbench 跑分网站，该设备型号为 LS1654QB5。在 Geekbench 上单核和多核测试中得分为 549 和 1661。

Jio Phone 5G 搭载了代号为“Holi”的高通骁龙 SoC，预计将是骁龙 480 + 芯片，是入门级预算的 5G 移动平台。骁龙 480 + 芯片包含八个高达 2.2 GHz 的 Kryo 460 核心、Adreno 619 GPU 和骁龙 X51 5G 调制解调器。

高通公司对 Jio 进行了投资，自去年推出 Jio Phone Next 以来两家一直是合作伙伴关系。

IT之家了解到，Jio Phone 5G 智能手机将配备 4GB 内存，预计将至少提供 64GB 存储。除此之外，该手机将运行基于 Android 12 系统的 PragatiOS。该 UI 是为印度用户群定制的，支持几种当地语言。