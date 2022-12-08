拼多多 12.12 福利大促来袭：苹果 iPhone 14 系列最高直降 1600 元

随着世界杯赛程进入白热化，12.12 电商节大促也乘势而来，为这个本就激情四射的冬天更添一把火。而如果你想趁今年 12.12 入手自己心仪已久的宝贝，拼多多相信会是一个好去处。

刚好，即日起，拼多多百亿补贴 12.12 大促活动也已经开始了。这次 12.12，大家在拼多多百亿补贴活动主会场限时可领最低 510 元大额券包！iPhone 14 系列更是最高直降 1600 元！叠券再享折上折！飞天茅台券后低至 2599 元！暖冬家电爆品大降价，抢到即赚，剁手前先来拼多多比价！

总之，这是年末最后一波上车机会，大家千万不要错过了。点击下方链接，即可前往拼多多百亿补贴 12.12 大促活动主会场，先领券，再选购好物。买不买都可以先把券领到手。

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同时，IT之家也从本次大促中精心挑选了一些小编认为值得入手的好物，不知道买什么的同学，也可以参考着IT之家的清单来。

一、苹果新品福利专区

1、iPhone 14 和 iPhone 14 Pro

12.12 拼多多百亿补贴大促，首先要为大家推荐的就是苹果 iPhone 14 系列，因为每次大促，拼多多对 iPhone 的优惠力度都足以让人尖叫。比如这次拼多多 12.12 大促期间，iPhone 14 系列的价格为：

iPhone 14 128G，直降 950 元，券前价 5049 起！

iPhone 14 plus 512G，直降 1600 元，券前价 8099 起！

iPhone 14 Pro，直降 300 元，券前价 7699 起！

iPhone 14 Pro Max，直降 200 元，券前价 8799 起！

今年的 iPhone 14 整体设计与 iPhone 13 相同，搭载 6.1 英寸 Retina XDR OLED 显示屏，具有原彩显示、触觉触控和高达 1200 尼特的峰值亮度。在内部，iPhone 14 仍采用 A15 仿生芯片，但提供了比 iPhone 13 更高的性能。

而 iPhone14 Pro 变化较大，拥有重新设计的原深感摄像头阵列，可提供“灵动岛”这一独特的交互方式，6.1 英寸 Super Retina XDR 显示屏更亮，并具有 AOD 显示的功能。其搭载的 A16 芯片是第一款基于 4nm 工艺的 Apple 芯片，拥有 160 亿个晶体管。另外，iPhone 14 Pro 的后置主摄多年来首次从 1200 万像素升级到 4800 万像素四合一传感器，此外也支持通信卫星发送的紧急消息的功能。

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2、iPad 10.9 英寸

除了 iPhone，iPad 一直以来也是苹果的人气产品，而苹果在今年 1 月份更新了第十代 10.9 英寸的 iPad，官网原价 3599 元起 ，这次拼多多 12.12 大促活动价只需 3239 元起，超强补贴幅度，而且还可叠券，以页面价格为准，先买先享受！

全新第十代 iPad 搭载 A14 处理器，配备 10.9 英寸 Liquid Retina 大显示屏。新款的摄像头包括位于 iPad 横向边缘的 12MP 前置摄像头以及更新的 12MP 后置摄像头，可捕捉清晰、生动的照片和 4K 视频。

此外，全新 iPad 采用了 USB-C 端口，支持多种配件，Wi-Fi 6 带来更快的连接速度，蜂窝型号配备超高速 5G，专为新款 iPad 设计的全新妙控键盘保护套具有令人难以置信的打字体验，还有 Apple Pencil（第 1 代）的支持。

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二、安卓手机福利专区

3、小米 12S Pro

安卓手机方面也有很多值得入手的产品，比如这款来自小米的旗舰小米 12S Pro，官网原价为 3989 元起 ，拼多多百亿补贴 12.12 大促活动价只需 3589 元起 ，而且 可叠券，以页面价格为准，先买先享受 ！

这款小米 12S Pro 搭载骁龙 8 + Gen 1 处理器，跑分超 110 万，支持动态性能调度技术，屏幕方面则采用了一块 6.73 英寸 3200×1400 三星 E5 AMOLED 屏幕，局部峰值 1500nits 亮度，120Hz 刷新率支持 LTPO 2.0。

小米 12S Pro 的一大卖点是影像，它搭载了与徕卡合作的专业光学镜头，5000 万像素广角主摄，索尼 IMX707 传感器加持，同时还有 5000 万像素 2 倍光学变焦人像主摄以及 5000 万像素超广角主摄，更联合徕卡呈现两种画质，都给你原汁原味的徕卡影像。

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4、OPPO K10 Pro

另一款是来自 OPPO 的 K10 Pro，官网原价 2499 元起 ，拼多多 12.12 大促活动价只需 1809 元起，而且可叠券，以页面价格为准，先买先享受！

OPPO K10 Pro 在外观上传承 Find 系列同款 G3 连续曲线，采用了手术级不锈钢镜头保护圈，拥有钛黑和晴蓝两种配色。这款手机搭载 6.62 英寸 2400×1080 AMOLED 左挖孔三星 E4 直屏，120Hz 刷新率，1000Hz 瞬时触控采样率，支持屏下指纹。

同时，OPPO K10 Pro 搭载高通骁龙 888 处理器，满血版 LPDDR5 内存 + UFS 3.1 闪存，搭载金刚石 VC 液冷散热系统；5000mAh 电池，支持 80W 快充，31 分钟充电 100%。影像方面则拥有前置 16MP 摄像头，后置 50MP（IMX766，OIS）+8MP 超广角 + 2MP 微距三摄。

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三、电脑福利专区

5、宏碁暗影骑士擎 Pro

一直以来，笔记本电脑也是各种购物节的热销品类，这里先为大家推荐一款游戏本，宏碁暗影骑士擎 Pro，官网原价为 8199 元起 ，拼多多 12.12 大促活动价只需 6699 元，价格诱人，而且可叠券，以页面价格为准，先买先享受！

这款游戏本搭载第 12 代英特尔酷睿 i5-12500H 处理器，拥有 12 核 16 线程，4.5GHz 至高睿频，同时还有英伟达 GeForce RTX3060 独立显卡加持，140W 功耗释放，可以让你在绝大部分游戏中都游刃有余。此外，这款笔记本还配备 15.6 英寸 165Hz 高刷新率的屏幕，支持 DC 调光，7mm 微边框，让你在游戏中清晰地洞察细节，胜利就在眼前。

同时，宏碁暗影骑士擎 Pro 拥有全新科幻的外观设计，独特的转轴设计让其可单手开合，表面霓虹彩绘，个性十足。键盘方面，这款游戏本配备了四区域 RGB 背光键盘，全尺寸方向键 + 数字小键盘能够应对更多的输入需求。

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6、惠普星 14 青春版

12.12 期间，不玩游戏的朋友可能也有购买轻薄本的需求，因此再为大家推荐这款惠普星 14 青春版，官网原价为 3599 元起 ，百亿补贴 12.12 大促活动价仅需 3159 元起，可叠券（以页面价格为准，先买先享受）！

惠普星 14 青春版搭载英特尔 11 代酷睿 i5-1135G7 处理器，配备锐炬 Xe 核心显卡，基于全新 Xe 显卡架构，可为轻薄本在创作、游戏和娱乐方面实现创时代的图形显示和生动的媒体性能。同时它还拥有 16GB DDR4 高频内存和 512GB PCIe 大容量固态硬盘。

惠普星 14 青春版还拥有轻薄的机身设计，厚度只有约 17.9mm，14 英寸的屏幕左右边框窄至 6.5mm，顶部双麦克风加持，以及 720P 摄像头，更支持长续航，9 小时续航，配合快充技术，45 分钟充电 50%，随时待命，全新小型充电器，携带便捷。

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四、数码配件福利专区

7、华为原装 FreeBuds 4E

在配件福利专区，小编先为大家推荐这款华为 FreeBuds4 E 真无线蓝牙耳机，官网原价为 489 元起 ，拼多多百亿补贴黑五大促活动期间只需要 439 元起，可叠券，以页面价格为准，先买先享受！

华为 FreeBuds 4E 采用半开放主动降噪 2.0 设计，采用 14.3mm LCP 振膜，40KHz 高解析音质，搭载鸿蒙 HarmonyOS，新增音频万能卡片、系统通知播报、个性化弹窗、听歌识曲等功能。

在佩戴上，这款耳机经过上万次的人体工学仿真测试.精心打磨每一个细节，使它恰到好处的贴合耳朵。单耳仅约 4.1g，重量减轻 10%，让你享有“空气感”的佩戴体验。同时它还搭载 AEM 人耳自适应音效技术，根据耳道形态与佩戴状态智能优化音质，让丰富细腻的声音始终如一。

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8、努比亚红魔手机散热器

接着为大家带来一款努比亚冰封散热魔盒（红魔手机散热器），很多同学喜欢用手机打游戏，但游戏时间长了，手机就会发热、掉帧，使用这款努比亚冰封散热魔盒，就能很大程度缓解这个问题。这款散热器官方原价为 127.8 元起 ，拼多多 12.12 大促活动价只需 75.44 元，而且可叠券，以页面价格为准，先买先享受！

具体来看这款冰封散热魔盒，体型小巧避手，宽度仅 30mm，轻质 80g，装上手机后无负重感，手机无需刻意蜷缩，肆意把握，畅享裸机体验。

散热方面，努比亚冰封散热魔盒采用电源驱动半导体制冷，再由大风扇带动冷风吹向全机身，让散热速度加快 60 倍，迷你体积却能保持至冷的降温体验。同时它还支持双 Type-C 加耳机插口，即插即用，可插手机和充电宝使用，手机没电时，另一个 Type-c 插口接入充电器可为手机实现 30W 快充。

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五、家电和美食福利专区

9、海尔踢脚线取暖器

随着寒冷冬季的深入，气温一天低似一天，取暖器就成了很多家庭过冬的神器。这里为大家推荐一款海尔踢脚线取暖器，官网原价 399 元起 ，拼多多百亿补贴 12.12 大促期间只需要 219 元起，可叠券（以页面价格为准，先买先享受）！

这款海尔踢脚线取暖器的一大看点是升级石墨烯速热，石墨烯是导热性能极强的新型纳米材料，升温迅速，可以做到即开即热，全屋整体升温，适合客厅、卧室办公等场景使用。

海尔踢脚线取暖器工作时，室内冷空气经过暖气内发热体瞬间升温，可在窗户前快速形成一堵高温热能空气墙，隔开室外冷空气，房间热能量整体均匀提升。

同时其还支持智能温控，恒温舒适更省电，18~35 度自由设定，达到设定温度进入恒温状态。而且开关机调温都可以遥控设定，对温暖不满意动动手指即可调整，温暖尽在掌控。

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10、飞天茅台 53 度 500ml 酱香型白酒单瓶装

最后为大家推荐的是飞天茅台 53 度 500ml 酱香型白酒，单瓶装，官网原价 3099 元起 ，百亿补贴 12.12 大促活动价只需 2599 元起，可叠券，（以页面价格为准，先买先享受）！

这款飞天茅台为 53 度酱香型白酒，500ml 单瓶装，酱香突出，优雅细腻，口感醇厚，入口回味悠长，不管是送礼还是宴客，都非常有面子。而且茅台的年份越长，价值越高。不仅可以自己喝送长辈，也颇有长远投资的意义。

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结语

以上就是这次拼多多百亿补贴 12.12 狂欢大促活动，IT之家为大家准备的购物清单，而如果你想买的不在清单里，那就前往拼多多百亿补贴黑五大促主会场，千万别错过全场狂撒的最高 260 元的券包！点击下方链接，即可直达！

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同时需要和大家说的是，大家在百亿补贴中看到的均为各大品牌授权的正品好货，拼多多还特别引入了品质保险，产品质量都值得信赖，小伙伴们可放心购买。

总之，今年最后一波福利剁手，错过等明年，需要的朋友就赶紧冲起来吧。