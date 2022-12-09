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英特尔酷睿 i9-13900KS Geekbench 跑分曝光：比 13900K 性能提高 5~10%

2022/12/9 6:43:55 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 12 月 9 日消息，英特尔首款 6 GHz 的 CPU“酷睿 i9-13900KS”已经出现在 Geekbench 5 基准数据库中。从跑分来看，它的多线程性能比 13900K 还要高出 10%，而单线程性能也可以高出 5%。

英特尔酷睿 i9-13900KS 具备 8 个 P 核和 16 个 E 核，总计 24 个内核和 32 个线程。，最高可达 6 GHz 的“Thermal Velocity Boost”频率以及 5.8 GHz 的“Turbo Boost Max”频率，其中 P 核可达 5.4 GHz，E 核可达 4.3 GHz。

  • 酷睿 i9-13900KS 8+16 (24/32) -  3.2 / 6.0 GHz - 66 MB 缓存，150W (PL1) / 253W (PL2)+

  • 酷睿 i9-12900KS 8+8   (16/24) -  3.4 / 5.5 GHz - 30 MB 缓存，125W (PL1) / 241W (PL2)

这颗处理器配备了 68 MB 的缓存，PL1 额定功率可达 150W，满载时可达 253W 甚至更高。该 CPU 预计将于 2023 年初登陆零售市场，定价 799 美元（约 5569 元人民币） ，而且数量有限。

英特尔酷睿 i9-13900KS 是全球首款 6 GHz CPU，已在 Geekbench 5 中进行基准测试，比 13900K 快 10%。（图片来源：Benchleaks0

在单核性能方面，这颗 CPU 与 i9-12900KS 相比提升幅度达 10%，多线程性能提升幅度则为 40%。

IT之家提醒，酷睿 i9-13900KS 虽然会比 Core i9-13900K 贵出 100~200 美元，同时还有着更高的功率，但这颗芯片将会是首款默认就能达到 6GHz 频率的处理器，对业界来说意义重大。

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