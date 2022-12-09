荣耀 80 SE 今日首销：搭载 MagicOS 7.0，2399 元起

IT之家 12 月 9 日消息，荣耀 80 SE 是荣耀于 2022 年 11 月 23 日发布的手机，拥有光影美学外观、全新 MagicOS 7.0 系统、轻曲面屏设计等多项特色，该机今日 10:08 迎来全渠道首销，售价 2399 元起。

IT之家了解到，荣耀 80 SE 拥有月光水晶、冰岛幻境、樱粉珊瑚、亮黑色 4 款配色，厚 7.7mm，重 175g。

荣耀 80 SE 搭载联发科天玑 900 处理器，配备 6.67 英寸 2400×1080 OLED 双曲面屏，支持 120Hz 刷新率，拥有 4600mAh 电池，支持 66W 快充。

影像方面，荣耀 80 SE 搭载前置 32MP 居中挖孔镜头，后置 64MP 主摄 + 5MP 超广角 + 2MP 感光微距三摄，

荣耀 80 SE 首发预装了全新 MagicOS 7.0 系统，大幅提升场景化生活服务体验，还带来了更出色的跨设备智能协同体验，以及移动办公与用机安全体验。MagicOS 7.0 操作系统拥有四大核心技术：MagicRing 信任环、Magic Live 智慧引擎、Turbo X 系统引擎及 MagicGuard 荣耀安全。MagicRing 信任环可以实现不同芯片平台和操作系统之间的互联互通。

荣耀 80 SE 的售价为：