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《最终幻想 16》有望于明年 6 月 22 日登陆索尼 PS5 平台，预购奖励曝光

2022/12/9 7:44:05 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 12 月 9 日消息，今年 6 月，SE 宣布《最终幻想 16》将于 2023 年夏季推出。现在 Insider Gaming 声称他们拿到了有关《FF16》预购奖励及其数字豪华版内容的独家信息。

首先，最终幻想 16 将于 2023 年 6 月 22 日在 PlayStation 5 上发布。IT之家提醒，根据 SE 的说法，《最终幻想 16》将于 2023 年夏季发布，而且会在 PS5 平台独家发售六个月。

《FF16》PS5定时垄断6个月揭晓——其他兼容硬件仍未知

预购奖励十分丰富，例如武器“勇敢的心”。

最终幻想 16 标准版

预购特典：

  • 武器“勇敢的心”

  • 饰品“凯茜的幸运符”

  • 饰品“学者的眼镜”

“凯茜的幸运符”是可以增加装备后获得的鱼鳃数量的饰品。

“学者的眼镜”是可以增加装备后获得的经验值的配饰。

每个数字奖励的有效期为 2030 年 12 月 31 日 23:59，请在截止日期前使用。为了获得上述数字奖励还需要互联网连接，而且需要登录 PlayStation Network。

每个数字奖励都可以从游戏中的“主菜单 > 系统 > 物品发布”中获得。游戏进行约 2 小时后，可解锁“道具贴”。

此外，每个数字奖励都可以在以后出售。

最终幻想 16 豪华版

预购特典：

  • 标准版中的所有内容

  • 数字迷你画册

  • 数字迷你原声带

* 数字迷你画册和数字迷你原声带可通过 Square Enix 数字奖励获得。

Square Enix Digital Content Viewer 包含在本产品中，将在本产品发布日期自动下载。如果您已经下载了 Square Enix 数字奖励，则无需任何额外下载即可查看此内容。

* 需要互联网连接才能使用 Square Enix 数字奖励。

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关键词：最终幻想 16

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