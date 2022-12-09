《最终幻想 16》有望于明年 6 月 22 日登陆索尼 PS5 平台，预购奖励曝光

IT之家 12 月 9 日消息，今年 6 月，SE 宣布《最终幻想 16》将于 2023 年夏季推出。现在 Insider Gaming 声称他们拿到了有关《FF16》预购奖励及其数字豪华版内容的独家信息。

首先，最终幻想 16 将于 2023 年 6 月 22 日在 PlayStation 5 上发布。IT之家提醒，根据 SE 的说法，《最终幻想 16》将于 2023 年夏季发布，而且会在 PS5 平台独家发售六个月。

预购奖励十分丰富，例如武器“勇敢的心”。

最终幻想 16 标准版

预购特典：

武器“勇敢的心”

饰品“凯茜的幸运符”

饰品“学者的眼镜”

“凯茜的幸运符”是可以增加装备后获得的鱼鳃数量的饰品。 “学者的眼镜”是可以增加装备后获得的经验值的配饰。

每个数字奖励的有效期为 2030 年 12 月 31 日 23:59，请在截止日期前使用。为了获得上述数字奖励还需要互联网连接，而且需要登录 PlayStation Network。

每个数字奖励都可以从游戏中的“主菜单 > 系统 > 物品发布”中获得。游戏进行约 2 小时后，可解锁“道具贴”。

此外，每个数字奖励都可以在以后出售。

最终幻想 16 豪华版

预购特典：

标准版中的所有内容

数字迷你画册

数字迷你原声带