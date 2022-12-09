华硕 Zenfone 9 现已升级 Android 13

IT之家 12 月 9 日消息，华硕 Zenfone 9 小屏旗舰手机于 7 月 28 日正式发布，搭载骁龙 8 + Gen1 处理器，配备 5.9 英寸小屏，售价约 5500 元起。

Zenfone 9 现已升级 Android 13 系统，这也是首款用上 Android 13 的华硕智能手机。华硕 ZenFone 9 安卓 13 系统版本号为 33.0804.2060.65，拥有该系列机型的用户可通过设置 > 系统 > 系统更新进行检查更新。

IT之家了解到，此次更新还包括以下内容：

更新智能管家、联系人、电话、紧急电话、档案管理、计算机、时钟、图库、天气、录音、设置、一键换机、本机备份等应用

调整为 Android 13 快速设定面板、通知栏与音量面板风格，新的音乐播放器与声音输出面板设计

系统新增通知权限功能，可至应用与通知设定调整各个应用的权限

系统剪贴板新增自动删除与编辑器功能

安全性与锁定屏幕设定的截径功能新增二维码扫描选项，新增通过未解锁的设备控制设定

根据数位健康设定，系统配色可按照时间自动切换

调整震动与触觉回馈强度设定，显示与字型大小设定，与系统手势导航小白条的长宽

将电话的锁屏号码设定为原生机制，会同步电话与简讯

移除电话的通话时间设定

桌面与样式设定新增图示套用主题色选项，并提供更多颜色组合

华硕桌面新增链接 l 快速分享功能

新增系统偏好设定- 精选常用的个性化设定，可以让使用者一键套用

移除电源按钮选单样式设定中的沉稳与优雅样式，并新增显示项目管理设定可控制按钮个数

调整电话应用程式中的拨号键盘与联络人的细节页面设计，清楚地显示更多资讯

【已知问题】