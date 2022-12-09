【IT之家评测室】iQOO Neo 7 SE 上手评测：首发天玑 8200，性能续航双向提升

首发天玑 8200 芯片、UFS 3.1、LPDDR5、120W 快充，从 iQOO Neo 7 SE 的硬件规格来看，iQOO 无疑将这部手机侧重点放在了性能输出上。虽然产品命名中带有 SE，但如果从配置出发，相信大家都不会小瞧这部手机。目前，IT之家已收到 iQOO Neo 7 SE ，关于这部手机的具体体验如何？一起来看！

一、外观设计

iQOO Neo 7 SE 包装盒延续 iQOO Neo 7 系列产品包装设计，正面印有 NEO 与 7 字样，全盒表面印有碳纤维纹理，盒子内衬为标志性的黄色。包装盒内除手机本体外，还有一根数据线以及一枚这个价位少见的 120W 快速充电器。

取下盒盖，便能看到手机本体，iQOO Neo 7 SE 共推出星际黑、电子蓝、银河三款配色，IT之家此次上手的为星际黑配色，后盖为磨砂材质，摸上去颗粒感较强，日常使用也能有效减少沾染指纹汗渍。

手机背部边缘部分经过收弧处理，方便手机握持时更加贴合掌心。

后置相机模组设计同样延续 iQOO Neo 7 系列的胶片云阶模组，该模组灵感来源于 35mm 胶片和拍立得相纸。镜头上半部分由玻璃覆盖，该区域下内置两枚镜头，分别是 6400 万像素 OIS 超感光主摄以及一枚景深镜头。三摄模组下半部分由金属材质组成，该区域内集成一枚 4cm 微距镜头及闪光灯，另外在闪光灯侧面印有 Neo 像素风格 Logo，该 Logo 灵感来源于复古游戏机和红白机上的复古元素。虽不显眼，但这枚 Logo 仍显得别具一格。

回到手机正面，iQOO Neo 7 SE 使用一块 6.78 英寸 2D 柔性大直屏，该屏幕支持 30/60/90/120Hz 四档刷新率调节，保留高刷流畅感同时，还能让手机尽可能做到省电。屏幕亮度方面，手动最大亮度 500nit，全局最高亮度 1000nit，并支持 HDR10+ 显示，局部峰值最高亮度可以来到 1300nit。

屏幕边框控制得很窄，接近四边等宽效果，只是下边框略宽一点，整体观感上和谐。前置 1600 万像素镜头采用居中挖孔方式，挖孔面积较小，即使全屏观看视频，挖孔区域也不会侵占太多显示面积。

除此之外，屏幕还针对游戏场景做出特殊优化，像是 1200Hz 瞬时触控采样率、10 倍触控分辨率等，实际效果会在后文游戏部分详细讲解。

外观细节方面，iQOO Neo 7 SE 电源键以及音量加减键均集中在机身右侧。

顶部是红外传感器以及麦克风。

底部有 SIM 卡槽、充电口和扬声器开孔，因为 iQOO Neo 7 SE 采用的是封闭式立体双扬声器，所以另一枚扬声器藏于顶部中框与屏幕的交界处，如果不是近距离查看手机，很容易忽略这枚扬声器的存在。

机身总重 193 克，属于“大而不重”的机型。

二、性能表现

iQOO Neo 7 SE 最大的性能亮点无疑是全球首发的天玑 8200。这枚处理器规格为 1 ×

3.1GHz A78 大核 + 3×3.0GHz A78 + 4×2.0GHz A55 能效核心，制程升级台积电 4nm 工艺，理论上性能提升的同时，CPU 功耗也会有一定程度降低。

iQOO Neo 7 SE 给出的配置选择非常丰富，其中有 8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+256GB 五款配置，运存与内存的搭配也比较全面合理。运存规格选用 6400Mbps 增强版 LPDDR 5，内存规格为超频版 UFS 3.1。iQOO Neo 7 SE 支持内存融合 3.0，最高可实现 8 GB 运存拓展。

IT之家手上的 iQOO Neo 7 SE 是 12+512 GB 版本，让我们先来看看这部手机的跑分成绩。

首先是安兔兔，iQOO Neo 7 SE 总分突破 87 万分，其中 CPU 超过 21 万分，GPU 超过 33 万分，相对上代天玑 8100 有大幅提升。

GeekBench 5 性能测试中，iQOO Neo 7 SE 单核成绩 1047 分，多核 4000 分，多核成绩距离上代天玑旗舰处理器－天玑 9200 仅仅相差 400 分。

iQOO Neo 7 SE 的成绩，也能与部分搭载骁龙 8 + 处理器的机型保持持平，作为一款产品全称中带有 SE 字眼机型，却能在性能上和上代旗舰打得难舍难分，确实是有点出乎意料。

再来看看存储测试，增强版 UFS 3.1 加持下的 iQOO Neo 7 SE 在 Androbench 中取得了 1883.59 MB/s 的读取成绩，写入成绩也达到了 1765.47MB/s，相对标准版 UFS 3.1 的平均成绩，有一定领先优势。

在安兔兔存储测试中，iQOO Neo 7 SE 也得到了 86548 分。

接下来是 iQOO Neo 7 SE 的游戏表现，IT之家首先选择最高画质《原神》进行 30 分钟游戏实测。iQOO Neo 7 SE 在开启性能模式下，平均帧率为 58.7 FPS，从帧率检测图来看，只有在人物传送时，会产生帧率波动情况，在日常刷图打怪场景下，游戏帧率表现稳定，在游戏后期，也没有出现帧率整体下滑的情况。

作为首发的天玑 8200 机型，自然要看一下这枚芯片在高负载场景下的核心调度分析，以下是 iQOO Neo 7 SE 的整体核心图。

让我们拆开这张图细细分析，首先是四枚 A55 能效核心，在《原神》游戏中，这四枚核心一直在 0.46GHz-1.15GHz 间波动，整局游戏的表现都非常平稳，并没有放开输出。

四枚 A78 核心则步伐一致，将核心频率推至 2.3GHz。虽然其中的一枚 A78 大核拥有 3.1GHz 最高频率，但整局表现与其余三枚 A78 并无太大差异。

在这种相对保守的调教下，iQOO Neo 也带来了出色的功耗表现，30 分钟《原神》平均功耗约为 5.68W。

发热方面，30 分钟《原神》背面最高温度为 45.5°C，发热区域集中在摄像头右侧。

在《王者荣耀》游戏测试场景中，高画质 15 分钟游戏里，iQOO Neo 7 SE 平均帧率 118.8 FPS，平稳指数低至 0.4。

游戏结束后，机身最高温度为 43.5°C。

另外在游戏场景下，iQOO Neo 7 SE 还提供多种辅助功能，帮助玩家获得更好游戏体验，例如《王者荣耀》可开启 4D 震感，增加每一次技能释放的打击感。兵线、闪现等技能手动记录功能，则帮助玩家在对线过程中，更好地了解局势动态。

在《和平精英》《穿越火线》等 FPS 对局游戏中，则可使用鹰眼显示增强功能，在开启这项功能后，可以有效提升画面饱和度，从而帮助玩家看到躲在暗处的敌人。

三、充电与续航

iQOO Neo 7 SE 虽然是中端机型，但依然支持 120W 功率的 FlashCharge 超快闪充功能。经过IT之家实际测试，在设置中开启“默认超快充电模式”后，10 分钟时间为手机充入 55% 电量，从 1% 到充满共耗时 22 分钟。

如果你在使用手机过程中更在意电池寿命，也可将“默认超级充电模式”关闭，在关闭这项功能后，手机 10 分钟时间充入 42% 的电量，同样也是一个非常强悍的成绩。

手机续航方面，半小时《王者荣耀》手机耗电 8%，半小时《原神》耗电 15%，两小时哔哩哔哩视频播放耗电 7%，一小时微博、小红书浏览耗电 6%，在四小时的高强度使用的续航测试中，手机共耗电 36%。

四、后置影像

在后置影像硬件规格方面，iQOO Neo 7 SE 采用三摄配置，其中主摄为 6400 万像素的 OIS 超感光镜头，以下是 iQOO Neo 7 SE 主摄实拍样张。

从 iQOO Neo 7 SE 样张来看，这部手机解决了入门机型画面饱和度过高问题，所拍的颜色并不会通过提高饱和度来讨好画面观感，不娇不艳。这种调教方式也恰到好处地拍出了青岛这几天的雾霾天气，借助 6400 万像素的硬件素质，所拍样张的画面细节也非常好，即使经过数倍放大，也能清晰地看到画面中的细节。

五 、总结

虽名为 SE，但经过笔者与 iQOO Neo 7 SE 相处的这段时间来看，这部手机的表现完全超出 SE 的预期，无论是首发的天玑 8200，还是功率拉满的 120W 快充，这部手机在性能方面的表现，打破了我起初对它的质疑。高画质《原神》畅玩、半小时满电体验，iQOO Neo 7 SE 都可从容应对 。

总而言之，iQOO Neo 7 SE 定位清晰，核心优势明显。尤其是在性能方面，天玑 8200 的加入，为这台手机带来极佳的操作流畅感与优秀的游戏体验，如果你享受高性能带来的流畅感，那 iQOO Neo 7 SE 的表现一定不会让你失望。