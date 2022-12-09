首个实机演示宣传片已放出，《星球大战 绝地：幸存者》将于明年 3 月 17 日上线

IT之家 12 月 9 日消息，在近日召开的 Game Awards 2022 大会上，Electronic Arts 和 Respawn Entertainment 正式宣布《星球大战 绝地：幸存者》将于 2023 年 3 月 17 日上线，并已经放出了首个实机演示宣传片。

在游戏预告片中，我们看到卡尔与战斗机器人等新的敌人作战，以及在星战宇宙的各种新环境中闯荡。IT之家了解到，《星球大战 绝地：幸存者》将会登陆 Xbox Series X, Xbox Series S, PS5, and Windows PC 平台。

官方页面游戏介绍中写道：

《星球大战 绝地：幸存者™》续写了《星球大战 绝地：陨落的武士团™》故事结束五年之后的新剧情。卡尔面对帝国的不断追击，必须每一步都要走在帝国前面，因为他是银河系硕果仅存的绝地武士之一，仍然感受到自己负担着重大的责任。 《绝地：幸存者》由 Respawn Entertainment 的资深团队开发，扩写《星球大战》系列标志性的故事、世界和角色，并延续《绝地：陨落的武士团》中别开生面的刺激战斗。 《星球大战 绝地：幸存者》专为本世代游戏硬件打造，预计将在 2023 年游戏发布时，会为全球玩家带来更沉浸、更广阔的《星球大战》体验。

最低配置：

操作系统：Windows 10 64 位

处理器：4 核 / 8 线程 | 英特尔酷睿 i7-7700 | 锐龙 5 1400

内存：8 GB 内存

显卡：8GB 显存 | GTX 1070|Radeon RX 580

DirectX：版本 12

存储空间：130 GB 可用空间

非可选补丁需要联网更新，不能在线游戏

推荐配置：