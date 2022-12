美国 ITC 发布对功率半导体及相关设备的 337 部分终裁，终止调查联想、一加科技等公司

IT之家 12 月 9 日消息,据中国贸易救济信息网报道,12 月 8 日,美国国际贸易委员会(ITC)发布公告称,对特定功率半导体以及包含该功率半导体的移动设备和计算机作出 337 部分终裁:对本案行政法官于 2022 年 11 月 10 日作出的初裁(No.24、25)不予复审,即基于和解,终止对列名被告韩国 Samsung Electronics Co., Ltd.、美国 Samsung Electronics America, Inc.、美国 Google LLC、中国北京 Lenovo Group Ltd.、美国 Lenovo (United States) Inc.、美国 Motorola Mobility LLC、美国 Microsoft Corporation、中国广东 OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.的调查。

图源 Pexels

IT之家了解到,2022 年 2 月 7 日,爱尔兰 Arigna Technology Limited of Dublin, Ireland 向美国 ITC 提出 337 立案调查申请,主张对美出口、在美进口和在美销售的该产品侵犯了其专利权(美国注册专利号 7183835),请求美国 ITC 发布有限排除令、禁止令。韩国 Samsung Electronics Co., Ltd.、美国 Samsung Electronics America, Inc.、美国 Apple Inc.、美国 Google LLC、中国香港 TCL Electronics Holdings Limited、美国 TTE Technology, Inc.、美国 TCT Mobile (US) Inc.、中国香港 TCL Communication Limited 、中国北京 Lenovo Group Ltd.、美国 Lenovo (United States) Inc.、美国 Motorola Mobility LLC、美国 Microsoft Corporation、中国广东 OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.为列名被告。

2022 年 3 月 28 日,美国国际贸易委员会(ITC)投票决定对特定功率半导体以及包含该功率半导体的移动设备和计算机(Certain Power Semiconductors, and Mobile Devicesand Computers Containing Same)启动 337 调查(调查编码:337-TA-1308)。