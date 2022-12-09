沃尔沃推出限时保价措施，最高可享 11340 元的保价补贴

IT之家 12 月 9 日消息，沃尔沃现公布了该品牌的限时保价活动，最高可享受 11340 元的保价补贴。

10 月 27 日，沃尔沃刚刚对 C40 和 XC40 纯电版进行价格上调，两款车型涨价幅度 1-2.3 万元。保价后，沃尔沃 C40 将会在 27.766 万元起，之前为 28.9 万元，保价补贴为 1.134 万元。

沃尔沃 XC40 纯电版保价后为 26.856 万元，之前的起价为 27.99 万元，保价补贴为 1.134 万元。

IT之家了解到，沃尔沃今年 11 月在中国市场的整车销量为 12580 辆，同比下降 6.4%；其中纯电销量 197 辆，同比增长 22.4%。

沃尔沃 XC40 纯电版的长续航版和长续航 PRO 版均搭载一台最大功率 170 千瓦、峰值扭矩 330 牛・米的驱动电机，并使用容量为 69 千瓦时的三元锂电池作为储能装置，CLTC 工况下纯电续航里程为 529 公里。

此外，它的四驱高性能版则采用前后双电机布局，电机总功率为 300 千瓦，总扭矩则达到 660 牛・米，在 78 千瓦时三元锂电池的支持下，其 CLTC 工况纯电续航里程为 500 公里。