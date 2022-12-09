波音和空客发文祝贺中国商飞首架 C919 飞机交付中国东方航空

IT之家 12 月 9 日消息，今天中国东方航空作为国产大飞机 C919 的全球首家用户，正式接收编号为 B-919A 的全球首架飞机，迈出市场运营的关键“第一步”，并有望最早于 2023 年春投入商业载客运营。

“波音中国”发文称，祝贺中国商飞交付首架 C919，为全球民航市场带来一款新机型！

空中客车也在官方微信发文称，热烈祝贺中国商飞首架 C919 飞机交付中国东方航空！

飞机注册号选用 B-919A，B 代表中国民航飞机，919 和型号名称契合，A 则有首架之意，凸显这一全球新机型、全球首架的非凡意义。该架飞机为 164 座两舱布局，公务舱 8 座，经济舱 156 座。客舱内饰、旅客座椅、机载娱乐系统和飞机外部涂装做了定制化设计。

图自央视新闻

IT之家了解到，C919 大型客机是继运-10 之后，我国第一款真正意义上的民航大飞机。C919 首架机交付是继 C919 获颁中国民航局型号合格证后，我国大飞机事业征程上的又一重要里程碑，意味着历经几代人的努力，我国民航运输市场将首次拥有中国自主研发的喷气式干线飞机。

资料显示，C919 大型客机是我国首次按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机，于 2007 年立项，2017 年首飞，座级 158-192 座，航程 4075-5555 千米。