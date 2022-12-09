2988 元，华为 WATCH Buds 发布：手表 & 耳机二合一

IT之家 12 月 9 日消息，华为今日举行冬季全场景发布会，带来了手机、手表等多款新品，例如华为 nova10 SE、华为畅享 50z、华为 FreeBuds 5i 、华为 WATCH GT 3 Pro 典藏版等。

华为此次还推出了一款耳机手表二合一产品 —— 华为 WATCH Buds，定价为 2988 元。

这是业界首款弹盖磁吸式耳机手表。IT之家了解到，华为 WATCH Buds 采用高集成度架构设计与定制小型化的精密器件，将一对 TWS 耳机内置到智能手表当中。

其内置的耳机精致小巧、不分左右，支持 AI 降噪通话、广域耳廓触控。运动健康方面拥有 80 + 运动模式，可提供 30 小时续航。

#华为 WATCH Buds 的转轴结构历经十万次开合考验，坚固耐用。内置耳机单支仅重 4g，对称的八角圆柱的创新造型设计，支持左右耳自适应识别。创新聚磁阵列，环绕式充电环，秒取秒放，随放随充，顺手更顺耳。

华为 WATCHBuds 手表采用精钢表壳，搭配钻切按键，710 颗经典巴黎饰钉，彰显刚毅大气之美。专属表盘让耳机状态腕上有数，多款主题表盘与 HUAWEI Easyfit 表带，随心搭，随心配。