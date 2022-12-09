光荣特库摩狩猎游戏《狂野之心》Steam 上架：298 元，明年 2 月发售

IT之家 12 月 9 日消息，光荣特库摩狩猎游戏《狂野之心》现已在 Steam 上架，标准版售价 298 元，明年 2 月 17 日发售，除登陆 PC 外，还将登陆 PlayStation 与 Xbox 平台。

IT之家了解到，EA Originals、KOEI TECMO 和 Omega Force 工作室现已宣布合作开发这款狩猎游戏。官方称，这款原创游戏将带来真正的 AAA 级体验，设计基调为奇幻日本封建时代。

游戏介绍：

狩猎与自然融合的巨型野兽 —— 怪兽是大自然力量的化身。长久以来，这些巨兽与自然元素融合在一起，按照自己的需求更改周围的环境。单凭人类的力量如何才能消灭如此庞大的敌人呢？这需要勇气、计谋和高超的技能。撑过它们的猛烈攻击，从它们的行为中学习积累，并将机巧与武器相结合，一举消灭这些凶悍的生物。

打造您的狩猎场 —— 您是东方之国唯一一位能够使用机巧技术的人。这项古老的技术有助于您适应环境，打造理想的狩猎场来击杀巨型怪兽。囤积各种材料，根据您的需求、技能和战斗的怪兽来构建多种机巧。利用这些机巧来探索和保护自己与猎人同伴，并在战斗中占据优势。

组队狩猎或孤军独战 —— 对一些人来说，独享狩猎的快感是一生所求。但即使是最强的猎人也可能会遇到无法独自击败的野兽。在《WILD HEARTS》中，您可以通过猎人之门与最多两位好友（或其他猎人）携手跟踪并追捕猎物。组队狩猎可以扩大您的战斗计划和特殊任务。

装备与狩猎相辅相成 —— 狩猎次数越多，进展就越快。创造您的角色，通过狩猎收集材料并打造大量护具和武器，借此打败更强大的野兽。您可以根据自己的游戏风格，从八种不同的近程和远程武器（如机巧刀和伞刃）中进行选择，并利用被打败的怪兽打造自己的装备 —— 按照您的需要进行自定义。进度越多，装备越好，能够击败的野兽就越大。