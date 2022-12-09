苹果 HomePod mini 在芬兰、挪威和瑞典开启订购，售价 109 欧元

IT之家 12 月 9 日消息，苹果公司正在芬兰、挪威和瑞典的网上商店接受 HomePod mini 的订单。这款智能音箱有太空灰、白色、蓝色、橙色和黄色四种颜色，预计在每个国家 / 地区的交货期为 4-6 个工作日。

苹果 HomePod mini 在芬兰的定价为 109 欧元（约 799 元人民币），挪威为 1249 挪威克朗，瑞典为 1295 挪威克朗，而美国定价为 99 美元。

苹果此前宣布，HomePod mini 将于 12 月 13 日开始在这些国家发售，并可提前下订单。HomePod mini 还将于 12 月 19 日开始在南非上市，明年在丹麦上市。

苹果于 2020 年 11 月首次在美国和部分其他国家 / 地区发布了 HomePod mini 智能音箱。通过 Siri，这款智能音箱可以用来听音乐，控制 HomeKit 智能家居配件，设置定时器，以及其他任务。除了新的颜色之外，该设备自两年前推出以来还没有获得任何硬件变化。

IT 之家了解到，HomePod mini 搭载了 S5 处理器。音质方面，苹果表示 HomePod mini 的音色极为丰富细腻，HomePod mini 中的 Apple S5 芯片与先进的软件默契协作，分析音乐的独有特性，运用复杂的调音模型优化音量，调整动态范围，并实时控制驱动单元和无源辐射器的活动，因而能让如此小巧的设计奏响震撼的音效。Apple 精心打造了全频驱动单元，由钕磁体和一对振动抵消无源辐射器驱动，可呈现深沉浑厚的低音和清脆纯净的高音。

HomePod mini 与 HomePod 采用同样的声学原理，打造出众音质。HomePod mini 拥有 Apple 设计的声波导，可将声音流向下引导至扬声器底部并向外导出，带来令人沉浸的 360 度音频体验。不论用户将它放置在房间哪个角落，听到的音效都始终如一。三麦克风阵列随时听候 “嘿 Siri”指令，第四个内向式麦克风有助于将扬声器发出的声音分离出来，从而提升播放音乐时的语音检测功能。