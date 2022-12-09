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博通 2022 财年 Q4 财季营收 89 亿美元，同比增长 21%

2022/12/9 23:31:36 来源：TechWeb 作者：海蓝 责编：潇公子
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12 月 9 日消息，据国外媒体报道，在高通、英伟达、AMD 等厂商相继发布财报之后，半导体及基础设施软件提供商博通，也在当地时间周四发布了最新一个财季的财报，同 AMD 和高通一样，博通的营收同比也有明显增长。

博通新发布的是 2022 财年第四财季的财报，在截至 10 月 30 日的这一财季，博通营收 89.3 亿美元，较上一财年同期的 74.07 亿美元增加 15.23 亿美元，同比增长 21%。

从财报来看，博通这一财季的营收中，半导体解决方案业务贡献了 70.92 亿美元，高于上一财年同期的 56.34 亿美元，同比增长 26%；基础设施软件业务营收 18.38 亿美元，也高于上一财年同期的 17.73 亿美元，同比增长 4%。

净利润方面，财报显示在美国通用会计准则下为 33.59 亿美元，上一财年同期为 19.89 亿美元，增加 13.7 亿美元，同比增长 68.9%；非美国通用会计准则下为 45.44 亿美元，较上一财年同期的 35.01 亿美元增加 10.43 亿美元，同比增长 29.8%。

第四财季的业绩出炉，2022 财年的业绩也随之揭晓。博通在这一财年营收 332.03 亿美元，上一财年为 274.5 亿美元，同比增长 21%。

在美国通用会计准则下，博通 2022 财年的净利润为 114.95 亿美元，较上一财年的 67.36 亿美元增加 47.59 亿美元；非美国通用会计准则下为 165.26 亿美元，较上一财年的 125.78 亿美元也有明显增加。

对于截至明年 1 月 29 日的 2023 财年第一财季，博通预计营收仍接近 89 亿美元，与第四财季相当。

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关键词：博通

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