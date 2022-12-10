国际领先！科学家利用中国天眼 FAST 获得银河系气体高清图像

IT之家 12 月 10 日消息，据央视报道，中科院国家天文台科研团队利用中国天眼 FAST，获得了国际上最高灵敏度和清晰度的银河系内氢原子气体分布结构，以及电离气体的弥漫特征，而且该团队还新证认出 2 例超新星爆炸的遗迹。

这些研究对理解银河系中的天体诞生和星际空间的物质循环具有重要意义，相关成果已于 2022 年 12 月 10 日发表在 的专业学术期刊《中国科学》上。

据介绍，中科院国家天文台科研团队利用 FAST 于近期完成了对银河系一部分的观测，处理了约 4.4 万条无线电谱线数据，获得了国际上最高灵敏度和清晰度的银河系内氢原子气体的分布结构和电离气体的弥漫特征。

其团队利用脉冲星探测了银河系内迄今为止最大范围的磁场特征，并利用中国天眼 FAST 扫描了银河系的一块区域，新证认出两例超新星爆炸的遗迹。

IT之家了解到，在宇宙弥漫的氢原子气体汇聚冷却后能够形成氢分子云团，最终可以在高密度核心下孕育出新一代恒星，而新生恒星则会导致周围气体被电离，其中一些恒星消亡后还会产生超新星遗迹和脉冲星。

值得一提的是，FAST 此前也发现了宇宙中最大原子气体结构，尺度大约为 2 百万光年。

《中国天眼 FAST 发现宇宙中最大原子气体结构，尺度大约为 2 百万光年》