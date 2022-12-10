影驰推出 OC Lab 和 OC Lab Plus 两款 RTX4090 名人堂显卡

IT之家 12 月 10 日消息，影驰（GALAX）今天推出了两款名人堂 GPU 系列显卡--OC Lab 和 OC Lab Plus。两款显卡均采用 Ada Lovelace 架构，GA102-300 架构，拥有 16380 个 CUDA 处理器核心，基础时钟频率为 2520MHz，24GB 的 GDDR6X 显存，384-bit 的显存频率。

两者的区别在于 OC Lab Plus 拥有更高的加速频率，OC Lab 在 P-Mode 下为 2595MHz，在 S-Mode 下为 2520 MHz；而 OC Lab Plus 在 P-Mode 下为 2625MHz，在 S-Mode 下为 2520 MHz。

这两款名人堂 GPU 系列显卡都采用了特大的三风扇扇叶，配有 2 个 112mm 的静霜风扇和 1 个 92mm 的 静霜风扇。此外显卡上配有 95mm*88mm 的大面积液冷均热板，能够快速吸收 GPU 产生的热量。

IT之家了解到，这两款显卡另一个特点就是配备了 HOF 可拆式皇冠灯件，除了可连接到显卡风扇进行灯效同步之外还可以独立放置，并能连接到主板同步灯效。