倒计时 30 天，Win8.1 即将“寿终正寝”

IT之家 12 月 10 日消息，各位IT之家的忠实用户，请问还有在使用 Win8.1 系统的吗？如果有的话，那么友情提醒下：这款操作系统已经进入最后 30 天的倒计时了。

微软日前已经开始发出提醒，敦促 Win 8.1 用户尽快升级到 Win10/11 系统。而显然微软更希望用户“一步到位”，直接跳过 Win10 升级到 Win11。

微软在提醒中写道：

Win8.1 设备将于 2023 年 1 月 10 日停止支持，微软此后不再提供以下服务 任何问题的技术支持

软件更新

安全更新或修复 虽然你可以继续使用运行 Windows 8.1 的电脑，但如果没有持续的软件和安全更新，你的电脑将面临更大的病毒和恶意软件风险。我们建议升级到一个仍然被支持的 Windows 版本。一台可以运行 Windows 11 的新设备可以让你轻松过渡，获得良好的体验。

那么在 Win8.1 停止支持之后，软件和游戏会有什么影响？

Win8 和 Win8.1 是首款内置 Microsoft Store 的 Windows 版本。虽然这个模式在上线初期并未得到用户的认可，但是依然有部分用户在使用。

在 Win8.1 停止支持之后，通过 Microsoft Store 下载安装的应用和游戏依然可以正常使用。而且微软允许开发者在 2023 年 6 月 30 日之前继续为 Win8.1 应用提供更新。自然，微软强调 Win8.1 如果想要获得最佳的应用和游戏体验，最好还是升级到 Win11 系统。

微软在官方 FAQ 中解释道：