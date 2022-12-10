华为畅享 50 Pro 开启鸿蒙 HarmonyOS 3 Beta 版尝鲜招募

IT之家 12 月 10 日消息，华为昨天开启了华为畅享 50 Pro 的 HarmonyOS 测试招募。手持华为畅享 50 Pro 的用户现可报名参加 HarmonyOS 3 鸿蒙系统 Beta 版尝鲜，截止时间为 12 月 16 日 18:00。

华为手机用户可通过“我的华为 / 会员中心”App-首页-升级尝鲜进行报名，需要满足 2.0.1.161 基线。值得一提的是，本次招募的首批 2000 名用户将于 12 月中旬推送新版本。

对于首批以外的用户，华为依然会依据版本进度逐步分批审核，并为报名界面显示“审核通过”的用户推送版本，预计 12 月底完成，最终以实际收到版本时间为准。（若您报名时不在支持升级的基线版本上，将收不到推送）

IT之家了解到，华为在今年 7 月 29 日发布了畅享 50 Pro 手机，1699 元起。

华为畅享 50 Pro 拥有幻夜黑、星海蓝、翡冷翠、雪域白四款配色，将搭载高通骁龙 680 移动处理平台（6nm 制程，CPU 2.4GHz*4+1.9GHz*4，Adreno 610 GPU），拥有 8GB+128GB、8GB+256GB 两个版本。

华为畅享 50 Pro 搭载 6.7 英寸 2388×1080 LCD 居中挖孔屏，90Hz 刷新率，270Hz 触控采样率，1.05mm 超窄边框。此外，该机拥有 5000mAh 电池，支持 40W 快充，30 分钟充电 50%。

影像方面，华为畅享 50 Pro 配备 50MP 主摄 + 2MP 微距 + 2MP 景深镜头，前置 8MP 镜头，支持前后双景双录。此外，该机支持蓝牙 5.0、USB 2.0，保留 3.5mm 耳机孔，支持 NFC，侧边指纹识别。