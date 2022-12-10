雷军：小米 MIX Fold 2 两款新配色明天将随小米 13 系列一同发布

IT之家 12 月 10 日消息，雷军今日透露，小米 MIX Fold 2 的两款新配色将在小米 13 新品发布会上发布，其名为月光银与玄夜黑。

据介绍，这两款新配色都采用了光哑同体设计，顶部的摄像头区域是非常漂亮的镜面，但下半部分则比较内敛，哑光的设计既保持了优秀的手感，同时也体现了稳重从容的气度。

在摄像头区域，小米全新升级了更具质感的陶瓷材质，并且在月光银的镜头 Deco 表面进行了物理气相沉积工艺，呈现出极为高亮的金属光泽，与玻璃后盖形成拼接设计。

玄夜黑版本虽然也采用的是玻璃后盖材质，但小米实现了皮质纹理与玻璃材质互融的效果。这种皮纹玻璃后盖采用了高精度激光光刻工艺，在光滑的玻璃表面蚀刻出 20μm 的精密度、10-15μm 深的细腻纹理。

IT之家了解到，小米在今年 8 月推出了 MIX Fold 2，搭载高通骁龙 8+ Gen 1 芯片、LPDDR5 内存、UFS 3.1 闪存。

该机采用 8.02 英寸 2016×1914 内屏（三星 Eco² OLED，1000nit，120Hz 刷新率，LTPO 2.0，Pol-less 去偏光片，P3 广色域，JNCD≈0.29、ΔE≈0.34，杜比视界、HDR 10+，前后双光感，UTG 保护玻璃）以及 6.56 英寸 2520×1080 居中挖孔 OLED 外屏（三星 E5，1000nit，120Hz 刷新率，P3 广色域，JNCD≈0.29、ΔE≈0.34，杜比视界、HDR 10+，10bit 色深，前后双光感，康宁 Victus 保护玻璃），采用自研一体化微水滴转轴加持的铰链，转轴零件数量仅 87 个，转轴区域利用率 90%，转轴折叠厚度 8.8mm，重量减轻 35%；一体化超薄碳纤维浮板，1/5 不锈钢重量下实现 7 倍抗拉伸能力。

小米 MIX Fold 2 外屏部分前置 20MP 镜头，采用 50MP 主摄 + 13MP 超广角 + 8MP 人像长焦镜头，通过徕卡 Summicron 认证，支持徕卡经典、徕卡生动双画质风格，支持 30 张 / 秒闪电连拍、CyberFocus 万物追焦、杜比视界 HDR 视频拍摄等。

其他方面，小米 MIX Fold 2 采用了 4500mAh 双电池，支持 67W 快充，40 分钟可充电 100%，厚 5.4mm / 11.2mm，重 262g，有月影黑、星耀金 2 款配色，配双扬声器，支持哈曼卡顿调音、杜比全景声 + Hi-Res 双认证，配备线性马达，预装适配大屏的 MIUI Fold 13 系统（基于 Android 12L），兼容 5000 款应用。