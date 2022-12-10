小米迷你主机配置曝光：非准系统，比英特尔 NUC 12 Pro 还小

IT之家 12 月 10 日消息，小米昨日公布了即将发布的迷你主机的外观。从外观设计和前置接口布局来看，小米迷你主机很有可能采用了英特尔 NUC“华尔街峡谷”的方案。

up 主 @理智的娜娜 现为大家带来了小米迷你主机的配置。从包装来看，这款型号将会搭载英特尔 12 代酷睿 i5-1240P，这与英特尔 NUC 12 系列基本相同。

IT之家了解到， NUC 12 Pro 华尔街峡谷迷你主机在今年 8 月份上市， i5-1240P 准系统版本约为 3500 元， i7-1260P 准系统版本约 4500 元，但小米迷你主机还配备了 16GB 内存和 512GB 固态硬盘。

这款主机尺寸为 112x112*38mm，净重约 440g，而英特尔 NUC 12 Pro 则为 117 x 112 x 54 mm。

其他方面，该机还预装了 Windows11 家庭中文版，拥有一级能耗认证，典型能源消耗值仅有 54.2kWh。

作为参考，新一代华尔街峡谷 NUC 迷你主机支持安装 DDR4 内存和 PCIe 4.0 SSD，厚款可安装 2.5 英寸硬盘。

接口方面，华尔街峡谷 NUC 前置两个 USB-A 接口和一个音频接口，后置两个雷电 4、两个 HDMI 2.0、一个 2.5G 网口以及两个 USB-A 接口。