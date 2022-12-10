年增长率 28.6%，全球量子计算市场规模在 2031 年将达到 95.631 亿美元

IT之家 12 月 10 日消息，ResearchAndMarkets.com 公司今日发布了 2022 年全球量子计算市场报告，显示亚马逊、微软、英特尔等主要参与者推动了 28.6% 的年增长率。

IT之家了解到，报告全称为《Global Quantum Computing Market 2021-2031 by Component, Technology, Deployment, Application, Industry Vertical, and Region: Trend Forecast and Growth Opportunity》，共计 187 页，85 张表格以及 99 个图表，对全球量子计算市场及其所有细分市场的全面研究和细致的分类。

深度分析和评估来自于优质的一级和二级信息来源，以及来自整个价值链的行业专业人士。该报告基于 2019-2021 年的研究，并以 2021 年为基准年，提供从 2022 年到 2031 年的预测。

报告中指出由于安全通信和数字化的需求、先进应用的出现和一些行业对量子计算机的早期采用，对量子计算技术的投资增加，以及主要供应商之间众多战略伙伴关系和合作的崛起，全球量子计算市场到 2031 年将达到 95.631 亿美元，在 2021-2031 年期间每年增长 28.6%。