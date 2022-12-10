市场监管总局：坚决杜绝网络平台发“疫情财”

IT之家 12 月 10 日消息，为维护防疫用品和生活物资网络交易秩序，助力优化落实新冠肺炎疫情防控措施，防范和制止网络交易不当行为，市场监管总局今天（10 日）发布关于规范涉疫物资网络交易秩序的工作提示，要求互联网平台企业严格按照市场监督管理法律法规要求，严格落实“八个责任”，确保依法合规经营。

其中提到，严格落实涉疫物资价格稳定责任。要遵循公平、合法、诚实信用的定价原则，为消费者提供价格合理的商品和服务，并严格按规定明码标价，准确清晰标示商品的品名、数量、价格和计价单位等信息；严禁哄抬物价，囤积居奇，捏造、散布涨价信息，造成商品和服务价格过高过快上涨。主动管控异常定价行为，保障防疫用品、基本生活物资价格稳定。

市场监管总局要求互联网平台企业严格按照市场监督管理法律法规要求，要求商家认真履行对平台内经营者资质、商品和服务信息发布的审核义务，强化对平台内经营者及其经营活动的审查监控，及时优化系统及规则，适当提高对销售防疫用品、基本生活物资经营者的抽查比例，确保相关信息真实有效；加强合规管理，严防平台内经营者实施虚假宣传、欺诈等行为，坚决杜绝平台内经营者发“疫情财”情况出现，及时依法对违反法律法规的平台内经营者采取必要措施。

据悉，市场监管总局已针对连花清瘟药品、核酸抗原检测试剂等涉疫物资价格波动情况加大监督检查力度，摸排核查有关问题线索，武汉市市场监管部门目前已立案查处哄抬价格案件 9 件，下一步将密切关注连花清瘟、抗原检测试剂盒等涉疫物资价格走势，严厉打击囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等价格违法行为，切实维护涉疫物资市场价格秩序稳定。

此外，国家卫健委网站显示国务院联防联控机制综合组召开全国新冠肺炎疫情防控工作电视电话会议。

会议强调，要全面落实优化防控措施，抓紧做好医疗救治资源准备，尽快升级改造亚定点医院，填平补齐医疗机构重症床位、发热门诊、设备设施，发热门诊应开尽开，充分发挥城乡三级医疗卫生服务网作用，提升农村救治能力，构建新冠肺炎分级诊疗体系；要加快推进老年人等重点人群疫苗接种，有序做好管控人员疏解和防控资源布局调整，保障药品、检测试剂等供应和城乡公平可及，确保群众能够买得到、会使用；要加强对医务人员关心关爱，积极扩充医务人员数量，加大对医务人员鼓励、激励、奖励力度，保持医疗队伍稳定性和战斗力。

IT之家提醒，以下为“八个责任”具体内容：