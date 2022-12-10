小米联合软银在日本推出 12T Pro“神充电手机”，实为 Redmi K50 至尊版改名

IT之家 12 月 10 日消息，软银本周在日本发布了小米 12T Pro，新机将于 12 月 16 日开售，号称神ジューデン（可能是从神仙秒充来的灵感？），可在 19 分钟内充满 100% 电。

该机起价为 143280 日元（约 7322 元人民币），小米也同时推出了非运营商机型，售 10.98 万日元（约 5611 元人民币）。

IT之家了解到，小米 12T Pro 实际上是 Redmi K50 至尊版的海外型号，搭载了高通骁龙 8+Gen1，配备一块 6.67 英寸、分辨率为 2712×1220 像素、最大峰值亮度 1200 尼特的高刷新率 OLED 屏幕，内置 5000 毫安时电池。

作为“神充电”系列首款机型，小米 12T Pro 兼容 120W 充电功率，可在 19 分钟内完成充满电，虽然在国内算不了什么，但相比一众四五十分钟才能充满电的日本机型颇有竞争力。

软银常务执行官 Keigo Sugano 表示，未来还将机型开拓快充市场。不过软银还没有确定下一个合作伙伴，但他们会准备《神之充电》系列的第二款和第三款机型，希望可以在明年推出第二代机型。

IT之家了解到，Redmi K50 至尊版搭载骁龙 8 + Gen 1 处理器，配备“性能模式”，可 120Hz 下不降分辨率，游戏调校更激进。该机拥有 30000mm² 散热总面积，官方测试《原神》机身最高 46℃，平均帧率 58.03 FPS。

Redmi K50 至尊版还配备了独家定制的 1.5K 直屏，446PPi，支持高频 PWM 调光，SGS 低视觉疲劳认证，屏幕功耗表现几乎与 1080P 持平。

此外，Redmi K50 至尊版拥有 5000mAh 电池，支持 120W 快充，配备小米自研澎湃 P1 充电芯片。

影像方面，Redmi K50 至尊版前置 20MP 居中挖孔镜头，后置 108MP（三星 S5KHM6，OIS）主摄 + 8MP 超广角 + 2MP 微距镜头。