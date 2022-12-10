首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 安卓之家>安卓新闻

小米 MIUI 14 搭载光子引擎：深入 Linux 内核进行优化，第三方 App 流畅度提升 88%

2022/12/10 15:07:29 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
评论：
感谢IT之家网友 米FanZrim_Young绚丽星空 的线索投递！

IT之家 12 月 10 日消息，小米官方宣布，小米 13 系列 & MIUI 14 新品发布会将于 12 月 11 日 19:00 召开。届时，全新小米 13 系列手机将正式亮相，还将带来全新一代的 MIUI 14 系统。

今天小米官方预热，MIUI14 搭载光子引擎，从源头开始改善，深入 Linux 内核进行优化，并且和主流的第三方 App 逐一联调。“从系统到 App，流畅体验，无以伦比。”海报称，MIUI 14 光子引擎让第三方应用全面进入超速时代，流畅度提升 88%，应用功耗节省 16%

IT之家获悉，近期，小米还称 MIUI 14 系统将展开“剃刀计划”，打造“固件最小、占用内存最小、不可卸载应用最少”的超纯净系统。

“第一刀”是向臃肿的系统固件下手。过去 12 年 MIUI 随着安卓升级，固件持续变大，这一次重新审视，打破系统自然膨胀规律，系统固件相比上代精简 23%。

“第二刀”则是向系统内存占用下手。逐一排查非必要自启动进程，严控系统应用及服务内存占用，将开机内存尽力释放，用得其所。

“第三刀”是向不可卸载应用下手。雷军称这一次小米把系统功能的选择权交给用户，将不可卸载应用数量降至最低，其余皆可删除。

MIUI 14 还将支持多变大图标。你最熟悉的桌面图标，这次「大」不一样。全新尺寸，让桌面布局更多彩。消息称 MIUI 14 支持可自定义新图标和小部件，还将带来大文件夹。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：小米手机MIUI 14

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用