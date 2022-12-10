电子元器件和集成电路国际交易中心预计 12 月底揭牌

IT之家 12 月 10 日消息，电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司创立大会于近期在深圳召开。该交易中心位于深圳前海，注册资本为 21.28 亿元。据财联社报道，该电子元器件和集成电路国际交易中心将于 12 月底正式揭牌，该国际交易中心将在近期启动试运行，并在试运行期间开启线上交易。

该交易中心由中国电子和深投控领衔发起，共计 13 家央企、国企和民营企业出资成立，形成国资国企主导、多种类型主体共同建设的格局，其中中国电子信息产业集团有限公司与中国中电国际信息服务有限公司、深圳市投资控股有限公司为三大主要出资人，三家总出资额占比达 71.43%。

IT之家获悉，今年 1 月，国家发改委、商务部《关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见》中曾明确，创新市场准入方式建立电子元器件和集成电路交易平台。支持深圳优化同类交易场所布局，组建市场化运作的电子元器件和集成电路国际交易中心，打造电子元器件、集成电路企业和产品市场准入新平台，促进上下游供应链和产业链的集聚融合、集群发展。

《特别举措》还明确，支持电子元器件和集成电路企业入驻交易中心，鼓励国内外用户通过交易中心采购电子元器件和各类专业化芯片，支持集成电路设计公司与用户单位通过交易中心开展合作。