街机游戏故意制造矛盾的设计，出卖队友居然能拿高分

街机游戏的设定都是以多人参与为主，因此很多玩法必须多人配合才能发挥效果。

如今我们用模拟器体验游戏总感觉少了点什么，其实就是多人配合的乐趣和氛围。

不过游戏厅时期，多人合作的氛围虽然有，但不一定有乐趣的。毕竟游戏技术有高低，要是两个技术完全不匹配的玩家一起合作，那就比较坑了，而且高手有可能被菜鸡连累到死。

一般高手都喜欢单干，要是有其他小玩家加入，先害死他再继续。高手害人方法比较多。

本来玩家之间就已经矛盾重重，偏偏游戏还有故意制造矛盾的设计。我们经常看视频就会发现，即使高手玩家也有可能在操作过程中误伤队友，导致节奏被打乱。

那些配合天衣无缝的玩家，不知道要苦练多久才能真正达到心有灵犀。

大家是否还记得《铁钩船长》中的抓人，四个人玩很容易就将队友给抓住了。

要是认识的人就会直接扔，然后 AB 就可以不掉血。

不认识的人，一旦扔出去别人就以为你在挑衅。

让人想不通的是，人物死掉后再登场，明明有护体却会被抓住

今天，小编就和大家一起回味一下经典街机游戏，看看哪些制造矛盾的设计。

《零组特工组》

这完全就是一款制造矛盾的游戏。

可以四个人玩，但无论是扔人、扔桶都会砸到自己人。

参加的人越多，场面越混乱。经常都会出现玩家之间的误伤。

当年大家是不是经常遇到这种情况？BOSS 没打死，两边的人马却都成残血了。

将敌人人出去，居然可以砸到自己人，而且还要掉一点血。

在残血状态下，要是被队友打出来的敌兵撞到，有可能直接就挂掉了，队友之间没有任何保护。游戏厅就因为这个设计的存在，导致不少小伙伴当场就干了起来。

在其他游戏中，扔箱子对队友是绝对没有任何危害。

但是在《零组特攻队》中劝你不要扔，无论砸中谁都不好，这玩意的伤害贼高。

要是扔出去的是爆炸桶或者流星锤的话，那伤害就比较惨烈了。

而这种事情却经常发生。

还是一个人自在些啊！

BOSS 你想怎么玩就怎么玩，没有人给你当累赘。

《快打旋风》

伤害队友这事，绝对是《快打旋风》起的头。

随便一个攻击都有可能将附近的队友给打到。想要保命的话必须活跃，但只要参与的人多了，那无论如何都不能保证不被误伤。

不仅仅可以攻击队友，而且人物之间无法穿透，在实战中有可能挡住队友的去路。

最惨的是，扔人的时候都会祸及队友。而且伤害还不低。

在人多的时候很多人都不敢使用哈格市长，就是因为他的大坐覆盖面积太广了。稍微不注意，队友也被坐了。

游戏中没有起身无敌的效果，主角倒地之后要是遇到雨果的大坐，那就是“一个惨烈的死亡”。

《快打旋风 2》时期就完全不能两个人配合了。因为自己人误伤的伤害，甚至比敌人打出来的伤害更高。虽然是发行在 SFC 平台，但也无法让人接受啊！

到了《快打旋风 3》时期，误伤却能用于加分。如下图：一拳 100 分

游戏厅的版本中，玩家出场只有一条命，必须在 10000 分时奖命，然后通过鞭尸 BOSS 拿到更多的奖命机会。鞭尸的时候进入状态，基本上就稳了。

但有时候，玩家差几千分就奖命，偏偏又残血了不敢前进，怎么办呢？

此时队友要是血量充足的话，而且两人又认识，那让你打几拳拿一点分数也是无所谓的。奖命之后两人就可以继续前进了。

记得多年前，我们打出一块最大的食物时，要是都不是满血，那要捡食物的人就必须先挨打，一直到残血的时候再去吃，这样的话就可以最大程度拿到分数。

《暴力克星》

游戏中的两个小混混力量比较大，不仅仅可以将人类举起来，甚至连汽车和坦克也能举起来。举起东西之后还能通过脚去攻击别人。

多年来一直没搞懂，在将队友举起来之后应该怎么才能放下来。扔出去的话就会掉两格血。

游戏厅经常都会看到两个玩家不去杀敌，却在一旁互抓搞内讧，去见 BOSS 的时候都残血了，两三下就被搞死了。

和《铁钩船长》一样，人物在有无敌的时候一样可以抓住。不过却没有《铁钩船长》的保护机制，残血一摔就死。

另外还有哪些游戏中也有坑队友的设计呢？

《X 战警》是街机游戏史上可以容纳最多人数的游戏，同时六人参加，这都相当于是局域网游戏了。游戏中投掷敌兵的时候千万不能砸到自己人，很痛的。

但六个人在场景中，几个人都在摔，无论如何也不能避免吧！

《光明使者》明明是一款西方魔法世界的游戏，但偏偏却能使用投技，而且使用投技的时候对队友的伤害也是比较高的。这款游戏多人玩必须配合，而且分赃要均匀，要不然很难玩下去的。

《名将》扔人的时候虽然也有误伤，但好在不掉血。有意思的是，要是你被敌人打飞的话，一样可以将身边的队友撞飞。

《午夜杀生》也有类似的误伤，不过好在不掉血，只有那么一点点硬直，影响不是很大。

本文来自微信公众号：街机情怀 （ID：JJQH66），作者：我们的街机时代