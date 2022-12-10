《消逝的光芒 2》1.8 更新发布：新增跑分工具，优化渲染和光照

IT之家 12 月 10 日消息，《消逝的光芒 2》1.8 更新现已发布，增加 PC 版本“基准评估”选项，增加“细节层次倍率”选项，增加“减缓晕动症”选项并预设开，进一步优化渲染和光照。

技术更新内容：

玩家在双胞胎跑酷任务中接受失败并重新读档后不会再丢钱了。

修复了玩家滑铲进入通风管道后被卡死的问题。

玩家解锁所有风车后能够正常获得唐・吉诃德成就了。

修复了游戏在某些设备上游玩超过一小时以上出现表现性能下降的问题。

修复了玩家在登入账号后立即登出后出现无限加载的问题。

修复了一个声音随机消失的问题。

修复了使用手柄游玩时振动反馈丢失的问题。

[Xbox] 序章中的森林在白天时不会再看上去过暗了。

玩家无法再跳过完美格挡的教程。

修复了一个感染者有时过于安静的问题。

[PlayStation] 修复了哈兰一日挑战和「荣耀还是耻辱」任务过程中出现游戏崩溃的问题。

修复了在维勒多和屠杀大厅之间快速旅行导致的游戏崩溃问题。

[光线追踪] 修复了在照相模式下玩家阴影丢失的问题。

[光线追踪] 修复了一些坏损光源的问题。

修复了芭芭雅嘎跑酷挑战无法开启的问题。

减少了感染者抓住玩家的几率。

AI / 玩家在被撕咬着抓住后不会再出现抖动。

修复了将分辨率从 3840x2160 调整为 1920x1080 时出现的游戏崩溃问题。

修复了通过 EPIC 游戏启动器启动离线模式后无限卡死在读取界面的问题。

优化了 d3d12 模式下的内存使用以改善稳定性。

[光线追踪] 效果范围延展了 20%。

加入了“基准评估”选项，允许玩家评估电脑针对《消逝的光芒 2》的表现。

优化了初次启动游戏的加载时间（PS4 上提升了 10 秒）。

优化了树木阴影。