英特尔锐炫 A750 显卡新驱动测试：《英雄联盟》2K 225fps，《CS：GO》2K 318fps

IT之家 12 月 10 日消息，英特尔日前为锐炫 A 系列显卡发布了 31.0.101.3959 显卡驱动，支持了一批新游戏，同时提升了一批 DX9 游戏的体验。官方称在最新驱动下，锐炫显卡在 DX9 游戏中的平均帧率提升 80%。

现在，蓝戟官方用锐炫 A750 显卡对《英雄联盟》《CS：GO》等游戏进行了测试。

图源蓝戟

据介绍，蓝戟使用的测试设备为 i9-13900K + 锐炫 A750。

在《英雄联盟》测试中， 1080P 高画质下，3802 驱动的平均帧率为 156fps，3959 驱动的平均帧率为 206fps，提升了 34%。2K 高画质下，3802 驱动的平均帧率为 153fps，3959 驱动的平均帧率为 225fps，提升了 47%。

在《CS：GO》测试中，1080P 高画质下，3802 驱动的平均帧率为 172fps，3959 驱动的平均帧率为 318fps，提升了 85%。2K 高画质下，3802 驱动的平均帧率为 177fps，3959 驱动的平均帧率为 317fps，提升了 79%。

此外，在《穿越火线》2K 高画质下，3802 驱动的平均帧率为 203fps，3959 驱动的平均帧率为 232fps，提升了 14%。在《天涯明月刀》中，在 3802 驱动下，该游戏报错无法运行。而 3959 驱动下，1080P 高画质的平均帧率为 136fps；2K 高画质的平均帧率为 84fps。

IT之家了解到，英特尔最新的驱动为以下 DirectX 9 游戏进行了性能优化：