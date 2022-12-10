沙盒生存游戏《流放者柯南》“法术时代”第 2 章上线

IT之家 12 月 10 日消息，据《流放者柯南》消息，法术时代大更新的第 2 章现已上线，包括战斗通行证以及集市道具商城中登场的一系列建筑部件，装饰，视觉装备以及更多内容。

据介绍，在全新的猎头（Headhunting）活动中，你需要猎捕术士 NPC，将他们完整（或不完整）地带回来，以领取珍贵奖品；而在新的猎巫（Witch Hunt）遭遇中，你需要面对四个困难的 BOSS 级术士之一。 通过战斗通行证（Battle Pass）与集市道具商城（Bazaar），你可以获得三款全新的完整外观套装。

《流放者柯南》“法术时代”更新介绍：

法术

钻研黑暗秘密并获得奖励！献祭你的生命力来换取大量的腐化法术。利用蝙蝠怪物飞上天空，用血祭召唤恶魔并复活死者，召唤风暴等等！

战斗通行证和集市

付费战斗通行证和游戏内集市物品商店里充斥着法术主题建筑部件、护具、武器等装饰！完成挑战以推进战斗通行证并获得奖励，其中许多都是免费的。

属性和特权迭代

通过今天的更新，每到一个属性里程碑，你就要在两个强力特权之间二选一，以此让你的角色比以往更加专精某些东西。玩家如果选择法术的黑暗道路，可以使其力量、活力和权威充满腐化。如果你投入了足够的腐化点数来达到特权里程碑，那么这个特权会被特殊的法术特权取代。

无论你是野蛮人、术士还是介于两者之间的人，都可以探索各种不同的建设。

建筑界面和大改

建造获得了专用的界面，使用键盘时能比以往更快速轻松地建造，使用手柄尤其如此。你也不需要制作建筑用品，因为它是直接从界面制作的。

创意模式

我们希望你们都以自己想要的方式来建造。你可以直接从主菜单访问新的创意模式，它向你提供了前所未有的自由建造，无需成本，也没有限制。在这个世界里遨游，像神一样让城市拔地而起。

随从更新

随着法术登场，我们增加了大量新的随从。我们还作了平衡性调整，降低了随从的整体生命值，并将随从的伤害与权威属性相关联。