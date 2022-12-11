两款未发布的苹果 Mac 电脑现身 Steam 数据库

IT之家 12 月 11 日消息，最近几周，几款未发布的 Mac 电脑现身 Geekbench 跑分网站。现在，又有一对未发布的 Mac 浮现在另一个数据库中：11 月份的 Steam 硬件和软件调查。外界普遍预计苹果将在 2023 年初发布升级版的 MacBook Pro 和 Mac Studio。

IT之家了解到，Steam 每个月都会公布数据，展示其游戏玩家正在使用什么样的电脑硬件和软件，包括诸如操作系统版本、硬件配置等内容。11 月的数据十分特别，因为里面有两款未发布的 Mac。

据 MacRumors 报道，11 月的调查结果中出现了两台未发布的 Mac，型号标识为“Mac14,6”和“Mac15,4”。这些 Mac 的使用率被列为“0.00%”，这意味着它们没有被广泛使用，它们出现在数据库中说明非常少的苹果工程师可能正在使用 Steam 软件测试这些 Mac 电脑的游戏性能。

最近，“Mac14,6”在 Geekbench 测试结果中被发现过几次，外界认为该电脑搭载了 M2 Max 芯片，在其中一次测试中，其单核分数为 2027，多核分数为 14888。在另一个测试中，M2 Max 芯片的单核分数为 1853，多核分数为 13855。

除了这个 Steam 数据，还没有在其它地方看到“Mac15,4”机型。这个机型很可能指的是另一款未发布的搭载 M2 的 Mac，比如新款的 Mac Studio 或不同的 MacBook 机型。

据传，苹果计划在 2023 年推出多款新 Mac，包括新的 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro，Mac Studio，以及期待已久的搭载 Apple Silicon 的 Mac Pro。还有报道称，新款 Mac mini 将搭载 M2 芯片。

M2 Max 芯片最有可能为高端版本的新 MacBook Pro 和入门级的 Mac Studio 机型提供动力，MacBook Pro 的入门型号可能搭载 M2 Pro 芯片。