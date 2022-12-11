三星 Galaxy S23 Ultra 入网工信部，搭载 3.36GHz 高频版骁龙 8 Gen2

IT之家 12 月 11 日消息，据 @数码闲聊站 消息，三星 Galaxy S23 Ultra 已经入网工信部，详细配置已经公布。

据悉，三星将首发独占 3.36GHz 高频版骁龙 8 Gen2，采用 6.8 英寸 3088*1440p 分辨率 OLED 显示屏，前置 12Mp 自拍摄像头，后置四摄，分别是一个 200 万像素传感器（根据传闻应该是 2 亿像素）、一个 108Mp 传感器，12Mp+12Mp 双长焦支持 10X 光变。此外，该机提供 8GB、12GB 内存，256GB、512GB、1TB 存储，内置 5000mAh 电池，附带 25W 充电头，机身尺寸为 163.4×78.1×8.9mm，重 233g。

IT之家了解到，根据此前爆料，全新的 Galaxy S23 系列将提供 Galaxy S23 标准版、Galaxy S23+，以及 Galaxy S23 Ultra 至少三款机型。据悉三星 Galaxy S23 标准版和 S23 + 两款机型将依然仅提供 8GB 内存版本。此前，三星 Galaxy S23 标准版和 S23 + 的外观渲染图也已经在网上曝光。从渲染图来看，两款机型基本延续了上代的设计，只是去掉了摄像头模块的框框，改成了和上代 Ultra 版类似的独立摄像头排布。

此外，三星 Galaxy S23 Ultra 的相关信息也被多次曝光。外观方面，三星 Galaxy S23 Ultra 的外观也基本延续了上一代的设计，最大的变化是中框宽度增加，使得屏幕曲面部分减少，将更加接近微曲面屏。影像方面，三星 Galaxy S23 Ultra 后置 2 亿像素主摄，可以提供 1200 万、5000 万和 2 亿像素三种模式，三星还有望在 Galaxy S23 Ultra 上使用高通的超声波 3D 广域指纹传感器。