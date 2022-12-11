时隔十年，系列新作《装甲核心 6 境界天火》将于 2023 年登陆 PS、Xbox、PC 平台

IT之家 12 月 11 日消息，在 TGA 2022 典礼上，宫崎英高、FromSoftware、万代南梦宫带来了《装甲核心》系列最新作《装甲核心 6 境界天火（FIRES OF RUBICON）》，将于 2023 年登陆 PS5、PS4、Xbox 及 PC 平台，此时距离 2012 年问世的《装甲核心 5》已有十年多的时间。

在《装甲核心 6 境界天火》中，玩家需要同时运用射击和近距离战斗的动作，挑战困难局面，打败敌人，感受只有机械才能实现的丰富多彩的动作体验。

从预告片来看，这是一个饱受战争蹂躏的世界。与前几代作品以及《黑暗之魂》《艾尔登法环》非常相似，这款新的装甲核心将具备“宫崎英高式科幻世界”以及“三维动态动作”以及“高度自由的定制”的内容。

IT之家了解到，《装甲核心》是一款由日本 FromSoftware 于 1997 年 7 月 10 日在索尼 PlayStation 平台上推出的第三人称 3D 机器人射击战斗游戏，后续又在 PS、PS2、PSP、XBOX360 及 PS3 平台上推出了许多正代和外传作品，在世界范围内都享负盛名。