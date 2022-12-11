游戏太容易上瘾，加拿大法庭批准一项针对《堡垒之夜》的集体诉讼

IT之家 12 月 11 日消息，加拿大法院已批准对《堡垒之夜》的开发商 Epic Games 提起的集体诉讼，该诉讼称该游戏很容易成瘾，Epic 没有尽到告知义务。

加拿大法律公司 Calex Légal 早在 2019 年就准备对 Epic Games 提起集体诉讼，指责后者“明知故犯”地开发了“非常、非常令人上瘾的游戏”《堡垒之夜》，但此后该案一直处于停滞状态，因为法院正在评估该案件是否应该进行。

然而据 Eurogamer 报道，现在法院似乎同意原告的说法，即索赔“似乎不是轻率的或明显没有根据的”，虽然并不确定 Epic 是否蓄意而为之，但游戏让人上瘾的可能性无法排除，而这款游戏的开发厂商被假定是知晓这一情况的。

Calex Légal 的律师 Alessandra Esposito Chartrand 当时说：“Epic Games 在开发《堡垒之夜》时，聘请了心理学家，努力研究如何让该游戏尽可能地让人上瘾。他们明知故犯地将一个非常、非常容易上瘾的游戏投放到市场上，而且是面向年轻人的。”

Chartrand 认为 Epic 知道《堡垒之夜》“尽可能让人上瘾”，并且没有尽到警告玩家上瘾风险的义务，他将此案比作 2015 年针对烟草公司的集体诉讼案，魁北克省高级法院裁定烟草公司在警示用户吸烟的危险性方面做得不够。因此，此次诉讼的焦点“非常集中于告知义务”。

这次诉讼最初是代表两名未成年人的父母提出的，他们当时分别为 10 岁和 15 岁，后来很多家长也加入了诉讼，还借鉴了世界卫生组织将游戏障碍列为一种疾病的决定。

Chartrand 补充说：“在我们的案例中，两位家长站出来告诉我们，如果我们知道它是如此令人上瘾，会毁掉我们孩子的生活，我们就不会让他们开始玩《堡垒之夜》，或者我们会更密切地监控它。”

IT之家了解到，在开始游戏之前，用户点击同意的使用条款中已经放弃了起诉公司的权利，但 Chartrand 认为这项服务条款“在魁北克的法庭上站不住脚，因为该省的消费者保护法案要求公司明确披露与产品或服务相关的风险”。

法院认为，“如果我们将原告子女所指控的事实与某些专家关于电子游戏成瘾等问题的陈述联系起来，就可以向《堡垒之夜》索赔，原告对被告提出了有效的产品责任索赔。这一说法似乎并不轻率，也非毫无根据。”

Chartrand 表示：“《堡垒之夜》有一些非常独特的东西，市面上还有专门针对这款游戏成瘾治疗的心理中心，这是其它游戏所没有的。”

Epic 有 30 天的时间对判决提出上诉。

Epic 发言人 Natalie Munoz 称：“我们有行业领先的家长控制措施，使父母能够监督他们孩子的数字体验。家长可以收到游戏时间报告，监控他们的孩子每周的游戏时间，并在购买游戏前需要家长同意，这样他们就可以做出适合他们家庭的决定。我们最近还为 13 岁以下的玩家增加了默认的每日游戏时间限制。我们计划在法庭上与之斗争，最近的这个决定只允许案件继续进行。我们相信，证据将表明此案毫无意义。”