雷军预热小米 13 系列：支持 50W Pro 澎湃无线充，36 分钟即可满电

IT之家 12 月 11 日消息，小米 13 系列今日发布，现在小米官方再次为该机进行了预热宣传。

据雷军介绍，该机搭载 2 颗「澎湃之芯」，将支持全新的「50W Pro 澎湃无线充」，可在 36min 之内完成充电，速度大幅提升。作为对比，小米 12S Ultra 需要 52 分钟。

从之前的预热和爆料信息来看，全新的小米 13 系列将标配骁龙 8 Gen 2 芯片，基于台积电 4nm 工艺制程打造。

IT之家获悉，小米 13 Pro 将配备 5000 万像素的索尼 IMX989 1 英寸传感器，以及 75mm 徕卡长焦镜头。

传闻中的规格显示，这款手机的长焦相机将采用 5000 万像素的三星 JN1 传感器，超广角镜头采用 5000 万像素的三星 JN1 传感器，这款手机还可能配备 4820mAh 电池，支持 120W 快速充电、50W 无线充电和 10W 反向无线充电。

小米 13 标准版将采用 5000 万像素主摄像头，1300 万像素超广角摄像头和 1000 万像素的长焦摄像头。两款手机都将配备 3200 万像素的前置摄像头。小米 13 将配备 4500mAh 电池，支持 67W 有线快充，50W 无线充电和 10W 反向无线充电。

小米 13 和小米 13 Pro 两款手机都将运行基于安卓 13 的最新 MIUI 14 系统。

▲ 爆料给出的渲染图