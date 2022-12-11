努比亚 Z50 预热：拥有十一大星空算法，附加超夜光学算法、银河超夜模式

IT之家 12 月 11 日消息，随着高通骁龙 8 Gen2 发布，一众新机将在年底前纷纷到来，例如今天要发布的小米 13 系列，还有已经官宣本月发布的努比亚 Z50 系列，新机将采用全新 35mm 定制光学系统。

作为努比亚家族的机型，努比亚 Z50 系列依然延续了经典的星空摄影玩法，而且配备了更完善的星空影像体系。据介绍，该机将采用十一大星空算法，附加超夜光学算法、银河超夜模式，还有夜魈算法，星空特制色调，看漫天熠熠星辰，赏繁星浩瀚宇宙。

同时，官方今日还放出了努比亚 Z50 拍摄的星空图，大家一起来看一下吧。

让热爱星空的你，仍能逐梦星河！

IT之家了解到，随着高通骁龙 8 Gen 2 最新旗舰芯片的发布，预计各大手机厂商都将在本月或下月推出旗舰新机，大家可以货比三家再进行购买。

骁龙 8 Gen 2 时钟速度与 8+ Gen 1 相同，但核心组成却不一样。新处理器采用新的 1+2+2+3 架构，一个超大核 Kryo Prime 核心（基于 Cortex-X3）以 3.2GHz 运行，以提供高单线程性能。还有四个性能核心运行在 2.8GHz，以更好地处理多线程工作负载。最后，有三个效率核心，频率为 2.0GHz。

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