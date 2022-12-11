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HDR1000+Mini LED：联合创新 27 英寸 4K 显示器 5.6 折免息狂促

2022/12/11 14:39:45 来源：IT之家 作者：阿团 责编：阿团
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联合创新 27 英寸 4K 显示器 INNOCN M2U 发布于 2022 年 4 月 27 日，搭载 27 寸 Mini LED 技术的 IPS 面板，3840*2160 的分辨率，首发 3499 元。

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图片

IT之家了解到，INNOCN M2U 使用了 384 分区 2304 颗的量子点 QD Mini LED 背光，每个区域可以根据显示内容，独立调整背光亮度，从而实现更有层次的画面。

参数方面，INNOCN M2U 使用了 27 英寸 IPS 面板，3840*2160 分辨率，10.7 亿色显示，99% Adobe RGB 色域、99% DCI-P3 广色域、100% sRGB 色域，△ E＜1。

官方表示，INNOCN M2U 采用 Mini LED 技术，最高亮度高达 1000 尼特，并通过 VESA HDR1000 认证。此外，这款显示器配备最高 90W Type-C 接口，一根线材就可实现音视频传输以及设备供电的功能。

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关键词：显示器

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